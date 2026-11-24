在加州缺席陪審團通知，恐面臨罰款甚至監禁。（本報檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 加州陪審團義務屬法定強制，未依通知出庭可能被記錄、罰款甚至監禁，但符合資格者可依過度困難、健康或年齡等理由申請免除。

沙加緬度蜂報報導，不少加州 人收到陪審團義務傳票 （Jury Duty Summons）時，總覺得有些困擾。根據加州法律，「陪審團義務屬強制性，若未依規定出庭，可能面臨罰款甚至入獄。

克拉默（Mercado Karmer）律師事務所表示，「陪審團義務是加州司法制度重要的一部分，特別是涉及人身傷害等民事案件及刑事訴訟。」

根據加州民事訴訟法，具備擔任陪審團資格者，包括年滿18歲；美國公民；加州居民，且住在陪審團傳喚所在縣；具備足夠英語能力，可理解並討論案情；目前未擔任大陪審員或審判陪審員；未處於法院指定的監護；未遭關押或拘留；目前未處於假釋、出獄後社會監管、重罪緩刑或強制監管；未因重罪定罪被要求登記為性犯罪者；未因瀆職被定罪且未恢復公民權利。

該律師事務所表示，若不符合上述條件，可能會被免除陪審團服務；有重罪記錄者，並不會自動失去擔任陪審團資格。

克拉默表示，收到陪審員通知者，是從加州州務卿辦公室及加州車管局（DMV）等機構提供名單中隨機抽選而出，名單來源包括當地選民登記冊、州稅申報及加州駕照和身分證記錄等。

加州司法委員會發言人科倫（Blaine Corren）指出，加州民眾每年或每12個月，就可能收到一次陪審團通知，傳喚機率的高低，取決於當地法院規模、服務人口，及預訂進行的案件數量等。

根據加州司法部門，若陪審員沒有可用的交通工具，或需前往距離「過於遙遠」的法院，可以因「過度困難」為由免除陪審團義務。所有因過度困難獲准免除陪審團服務的申請，都需以書面提出，記錄於法院中。申請人需提供相關證明，說明為何無法避免這些困難。

若擔任陪審員會造成「極端經濟負擔」，也可能獲准免除義務。其他理由還包括需看守財產、維護公共健康安全，或照顧兒童、病人及年長者。

科倫先前告訴沙加緬度蜂報，70歲及以上陪審員可以健康狀況為由免除陪審團義務，且無需醫師證明，然每次收到通知時，都需重新辦理這項程序。根據加州法院規則，70歲以下、具有身體或精神障礙，或功能受損情況的而收到通知者，可申請免除義務。然法院規定，他們需提供醫療照護人員出具相關證明文件。

不過，今年9月簽署，2028年元旦生效的AB 1359號法案，允許80歲以上民眾可申請永久免除陪審團服務，且不用提出證明。

曾在過去12個月內擔任過大陪審員或審判陪審員，或曾回應加州法院或聯邦法院陪審團傳票時，也可申請免除陪審團服務。

錯過陪審團通知怎麼辦？科倫說，當地法院通常會透過電郵通知以了解原因，重新安排另一個日期。根據加州法院網站，除非不符合陪審員資格、已獲准免除服務，或服務日期已獲准延期，否則都需依規定履行義務。

克拉默說，忽視陪審團通知者，紀錄上可能會出現「未出庭通知」（Failure to Appear）。民眾可聯繫法院重新安排日期。

但是，把陪審員傳票扔掉並聲稱「從未收到」通常行不通，因為法院會升級通知方式，以在法律上證明你確實收到了通知。雖然法院很少因為某人錯過一次平信寄送的傳票就進行懲罰，但他們有一套標準的流程來確認送達，並對持續無視傳票的人進行處罰。

舒斯加州法律集團（Shouse California Law Group）指出，「若持續不履行陪審團義務，可能被認定藐視法庭，面臨最高1500元罰款，及最長五天監禁。」