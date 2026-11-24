這款Working Hands護手霜在好市多有出售套裝。（記者王若然╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 號稱全美銷量第一的O'Keeffe's Working Hands護手霜登上好市多，以更低價格販售，主打高保濕、無香料與適合乾裂雙手的實用定位。

號稱「美國銷量第一」的護手霜「歐姬芙（O'Keeffe's）Working Hand護手霜」在好市多 有售。這款護手霜成分相對乾淨、無香料，對冬天乾燥、經常洗手、做手工活造成的手部乾裂有奇效。而好市多的價格實惠，僅約其他零售商價格的一半。

歐姬芙標榜的銷量第一數據，來自Nielsen數據截至2024年10月5日的過去52周數據。截至今年11月24日，歐姬芙仍在產品與官網標榜其全美銷量第一。

歐姬芙護手霜在好市多為三只套裝，包含一只2盎司和兩只2盎司，門店售價24.99元（好市多網路售價略高），平均每盎司1.562元。同款護手霜在Target商店的價格為平均每盎司2.43元。根據該產品的成分表，其中的成分簡單並且濃度高，主要是水和甘油，加上硬脂酸、石蠟和礦物油等。而甘油是業界使用超過50年的最常見、有效、安全、便宜的保濕劑，可以把水分鎖在皮膚中。根據其官方介紹，該產品無香味不油膩，且適用於糖尿病患者的皮膚，適合對香料敏感或工作時不想手滑的人。

在加州 乾燥的冬季，手部皮膚特別容易乾裂，指甲周圍出現倒刺；或者經常做家務需要勤洗手，手部皮膚容易乾燥龜裂。小紅書上網名為「Isabellaburner」的華人稱，自己在北美做餐飲業，手長年接觸水和清潔劑。「護手霜對我來說比面霜更重要。」她一年下來能用十幾、二十瓶。而這款Working Hands cream是她心目中的「六邊形選手（即指沒有短板）」。「絕對是美國最好用的護手霜！」「它的名字就很精準描述定位，是專門為勞動人民設計的！」「個人感覺它比好多大牌都好用。」

這款歐姬芙護手霜在好市多網站的評價雖僅有兩個，但都是五星好評。一買家評論，「這是最好的護手霜之一。我是一名護士，手長年頻繁清洗，接觸消毒液，非常乾燥。這隻護手霜終於可以治癒我的皮膚。其他我試過的護手霜只能讓我的手暫時舒緩，但沒有實質改善皮膚。現在我再也不用擔心乾燥的手指邊緣勾到布料，現在他們恢復了平整。」另一買家則表示，很高興看到該品牌進駐好市多，他已經連續多年使用這款護手霜，如今能以更便宜的價格買到。

這款產品上市已有多年，根據其官網介紹，產品源自一個女兒為父親研發的故事。父親Bill O'Keeffe是加州與俄勒岡州交界克拉馬斯盆地的牧場主，患有糖尿病，長年勞動使手腳嚴重乾裂，試遍各種乳霜都無效。女兒Tara是藥劑師，在自家廚房反覆調配測試，於1994年研發出Working Hands的配方。她隨後在俄勒岡州創立公司，把產品定位為「勞動者的護手霜」，打入五金建材渠道，並在2009年獲選俄勒岡州年度小企業家。品牌約在2010年被以強力膠聞名的Gorilla Glue公司收購，延續「為辛苦工作的人而設計」的理念。

這款護手霜有超多好評，針對乾裂手皮膚有奇效。（記者王若然╱攝影）