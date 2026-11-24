華女接到自稱「中國警察」的人，指涉及8萬美元醫療保險理賠。（AI生成圖片）

AI摘要 文章摘要整理： 王女士遭遇假冒保險公司與中國警察的詐騙電話，對方謊稱她在中國有8萬美元口腔手術理賠，並索取護照與身分資料，所幸她及時查證識破。

南加華人 日前接到一家醫療保險 公司來電，但電話很快轉接到自稱是「中國警察」的人，警察稱華人曾在中國做過口腔手術，涉及8萬美元保險理賠。華人否認後，警察又指出案件涉及身分詐騙，疑有人盜用保險卡做手術，隨後在電話中提出很多要求。

一個月前，王女士首次接到一位自稱「中國警察」的男子來電，對方透過FaceTime視訊聯繫。王女士描述，「視頻中的男子身穿警服，看起來很年輕，約二、三十歲。」這位警察指出，有人冒用她的身分在中國做口腔手術，涉及一筆保險理賠，並表示可以協助申請及處理這筆款項。

這位自稱「中國警察」的人在視頻中表示，王女士可以前往中國處理案件，但她當即拒絕，明確表示不會前往。由於當時還有其他事情需要處理，王女很快結束通話。沒想到當晚，對方又透過WhatsApp聯繫，但她察覺來電可疑，因此沒有接聽。

一個月後，王女士接到一通自稱醫療保險經紀的電話。對方不僅提供保險執照號，來電顯示也是保險公司的號碼，「我當時就比較信任，對方還有我的保單號。」這位保險經紀在電話中指出，「中國警察」正在尋找王女士，涉及口腔手術理賠案。

由於來電顯示為熟悉的保險公司號碼，王女士一度放下戒心。電話很快轉接給一名自稱「中國警察」的男子，對方同樣稱有人冒用她的身分在中國做口腔手術，並要求當事人配合調查。王女士表示，這次聯繫她的「中國警察」與一個月前出現在視頻中的並非同一人，但兩人所述案情幾乎如出一轍。

令王女士感到不安的是，對方要求她提供美國護照及身分證件資料，甚至索取護照照片，並稱等案件處理完畢後，會將資料傳真給保險公司。王女士曾要求對方改用英文溝通，但「中國警察」說自己不會英文。出於謹慎，王女士當時並未傳送任何資料，而是親自前往保險公司查證，最後確認這是一宗典型的詐騙案。

針對此類假冒機構名義的詐騙電話，華興保險總裁張國興提醒民眾，即使來電顯示為保險公司、銀行，甚至警局的電話，也不能輕易相信。尤其當對方要求提供護照、身分證、銀行帳戶等敏感個資時，更應提高警覺。「現在科技很發達，顯示的電話號碼可能偽造，用來迷惑接聽者。」

張國興建議，接到可疑電話時，最安全的做法是直接掛斷，再自行查找相關機構的官方電話，主動致電查證，切勿繼續與來電者交談，也不要使用對方提供的電話號碼回撥；也可以親自前往相關機構確認真偽。他特別指出，如果民眾與來電所稱的保險公司根本沒有業務往來，對方卻稱有一筆涉及海外醫療的理賠案，便應高度警惕，這很可能就是詐騙電話。