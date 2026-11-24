住在南加州洛馬琳達的華翁Michael Pang，分享尋求第二診療意見、參加CAR-T臨床試驗後淋巴瘤完全緩解的經歷。（線上會議截屏）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州華翁Michael Pang在醫師建議下轉赴希望之城求診，歷經多種治療、2次CAR-T與幹細胞移植，最終讓復發癌症獲得控制並持續康復。

第三輪癌症 治療結束後，住在南加州 內陸洛馬琳達（Loma Linda）的華翁Michael Pang，決定找另一位醫師聽聽第二診療意見，這一決定直接影響了他病情的走向。他家附近原本就有提供癌症治療的醫院，但一位醫師朋友建議他到杜瓦迪（Duarte）的希望之城（City of Hope），單程車程約一至一個半小時。此後八年，他頻繁往返兩地，開玩笑說自己好像有兩個住處，「一個在洛馬琳達，另一個在希望之城」。

Michael在希望之城遠程癌症治療活動上分享，做過三輪治療後，走進一家陌生的醫院、請另一個醫療團隊評估病情，對他來說是個大決定。他當時既害怕，也不確定還有哪些治療選擇。後來，他接受多次化療、放射治療和兩次CAR-T細胞治療。抽血和影像檢查的次數，他早已記不清，唯獨骨髓切片讓他印象深刻，「對我來說，那是一場噩夢」。

他的主治醫師Elizabeth Lihua Budde說，Michael罹患侵襲性套細胞淋巴瘤，先前接受過多種治療，病情仍然復發。他75歲時參加希望之城一項CAR-T細胞治療的臨床試驗，當時已接受過十種治療。回輸細胞後第28天，影像和骨髓檢查顯示，他的淋巴瘤已完全緩解。Budde說，如今距那次治療已約三年，淋巴瘤仍處於緩解狀態。

淋巴瘤緩解後，Michael又面臨骨髓增生不良症候群（MDS）。他說，隨著骨髓檢查的異常數值逐次升高，醫療團隊評估後，他於今年3月接受幹細胞移植，當時已近80歲。

Michael原以為移植那次會住院約30天，最後住了約50天。住院期間，他有時發燒、發冷，整夜難以入睡。他至今記得有一晚三名醫護人員走進病房開燈，告訴他監測儀顯示血壓偏低，隨即上前處理。

談到移植後的復原，Michael特別向妻子和孩子道謝，感謝他們在移植後的百日裡陪伴照顧。他也向一路照護他的Budde致謝。幾周前，Budde邀他公開分享時，他笑說自己「比較像個攝影師」。這一次，他站上台，親口講述八年前那個決定，如何讓他從洛馬琳達來到杜瓦迪，也讓他在淋巴瘤復發後，有機會參加後來使病情緩解的臨床試驗。