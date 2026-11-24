日前被ICE逮捕的普林斯頓大學博士生謝翌及男友，斯坦福大學數學博士生Rupert Li （GuFundMe，如有侵權，請聯繫刪除）

AI摘要 文章摘要整理： 普林斯頓博士生謝翌在華府轉機時遭ICE拘留，男友與友人發起募款協助其拘留與獲釋後開銷，但她的移民狀態與募款適切性也引發網路爭議。

普林斯頓大學中國博士生謝翌（Eva Yi Xie）日前遭移民暨海關執法局（ICE ）逮捕，她的男友近日在GuFundMe發起募款。根據頁面信息，這些捐贈將用於支應謝翌在拘留期間及獲釋後可能需要的開銷。

GoFundMe 的發起人是Jovanna Teran，受益人則是Rupert Li，捐款則是為了謝翌。Rupert Li是謝翌在美國的男朋友。根據「The Daily Princetonian」20日在謝翌被捕後對Li的採訪，兩人是情侶關係，並且當時謝翌就是打算看望他時，乘坐國內航班前往舊金山國際機場時，在華府雷根國家機場被捕。

Rupert Li也是高材生，他現是史丹福大學數學博士生（Ph.D.）。根據他自創的個人信息網站，他2024年畢業於麻省理工學院（MIT），雙主修數學以及電腦科學、經濟學與數據科學，取得理學學士學位，並取得電腦科學、經濟學與數據科學工程碩士（M.Eng.）學位。之後他前往英國劍橋大學三一學院就讀數學Part III課程，2025年以優異成績（Distinction）取得純數學高級研究碩士（MASt）學位。

根據GoFundMe頁面信息，謝翌是在19日參加完華府神經科學學會年會、準備搭機前往舊金山時遭ICE拘留。募款頁面說明，普林斯頓大學已承諾負擔謝翌的律師費，因此募得款項不會用於法律費，而是支應她在拘留期間及獲釋後可能需要的開銷，包括拘留中心內的福利社消費和基本生活用品、與家人朋友及支持者保持聯繫的電話和通訊費、家人及親友前往探視的交通費，以及她返家後的過渡與安頓需求。發起人表示，即使無法捐款，轉發募款訊息也是表達支持的方式。

上面還提到，實驗室之外，謝翌熱愛園藝，常說喜歡看著花園慢慢成長。「她也喜歡下廚，把烹飪當成另一種實驗，在反覆嘗試中學習改進。她也是桌遊愛好者，常邀朋友聚在一起玩卡坦島或其他新遊戲，許多友誼就在這些歡笑時光中建立。」

目前聯邦法官Anthony J. Trenga已經下令ICE暫停移送謝翌，但不代表法院已裁定拘留違法或下令釋放。國土安全部對該事件回應，謝翌於2016年3月16日獲准臨時入境美國，規定必須在同年9月15日前離境，但她未依規定離開。DHS稱，正在審理中的移民申請不會自動賦予合法移民身分，並主張謝翌從未持有有效的在美就學許可。

對於謝翌友人發起募捐網頁，網友有不同看法。有人表示支持，目前網頁已募得3690元，目標是2萬4000元。在華人社交平台小紅書上則有另一番「光景」。有華人網友稱謝翌的Instagram曬的都是米其林餐廳，奢侈品牌首飾，並且律師費用也不用她出，意下她不缺錢，如今還要發起募捐，可能不合適。