加州生活成本高昂，包括愈來愈多的中產家庭也感受到經濟壓力。（記者楊青／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 最新報告指出，加州中產家庭因高房租、能源與稅負，每年較全美平均多支出3萬3439元，生活成本已明顯壓縮中產階級的可支配收入。

加州 生活成本高昂，已經成為許多家庭難以承受的經濟壓力。一份最新發布的研究報告指出，加州典型中產家庭每年為了生活在加州，必須比全美平均水平額外支出3萬3439元，相當於每月多付2787元。高昂的房租、水電費、汽油、托兒費及各項稅收 ，正在不斷侵蝕中產家庭的可支配收入，甚至讓年收入十多萬元的家庭，也感受到入不敷出的壓力。

這份由非營利組織The Transparency Foundation最近發布的The Cost of California報告，將加州家庭比全美平均水平多出的生活開支稱為「生活成本懲罰金」（Cost of Living Penalty）。報告估算，這項額外負擔比2024年增加7.3%，當時估計每年多支出3萬1157元。

為了呈現生活成本差距，報告建立了一個典型家庭模型：兩名成年人、一名6歲兒童、擁有兩輛汽車，家庭年收入約13萬元。

按照這個模型，家庭在加州每月生活支出約1萬446元；如果按照全美平均成本計算，同樣的家庭每月支出約7659元，兩者相差2787元。

其中，房租是最大開支，每月約3400元；兩輛汽車相關支出合計約1300元。其他差距同樣明顯。加州電費比全美平均水平高87%，汽油價格高37%，托兒費高51%。此外，住房、交通、醫療保險及其他日常生活項目，也一起推高家庭預算。

換句話說，一個在其他州可能能夠維持相對寬裕生活的家庭，搬到加州後，即使收入沒有改變，家庭能夠用於儲蓄、退休準備、子女教育及休閒活動的資金受到大幅壓縮。

報告引用的民調還顯示，加州居民對經濟前景普遍感到憂慮。

約57%的受訪者認為加州正在朝錯誤方向發展；50%表示，生活成本上漲已經讓自己陷入經濟困難。對年收入低於4萬元的家庭而言，情況更加嚴峻，80%表示正在經歷經濟困難。44%的居民將生活成本及經濟列為加州面臨的首要問題，住房價格及供應不足則緊隨其後。

對南加州家庭而言，電費及汽油價格是最直接的生活壓力。加州公共事業委員會（CPUC）今年10月發布的能源成本報告，也指出加州電力及天然氣成本受到多重因素影響，包括電力公司基礎設施投資、野火防範、能源市場狀況，以及不同用戶之間的成本分攤等。南加州居民除了面對高溫季節的空調用電，冬季也可能因取暖而增加能源支出。

另一方面，加州地方銷售稅也持續成為家庭消費負擔的一部分。以華人聚居的南加州為例，州稅務及費用管理局公布的2026年10月1日稅率顯示，聖蓋博谷華裔聚居城市的銷售稅都已在11%以上，比如華人愈來愈多的格蘭杜拉已達11.25%，亞凱迪亞及蒙特利公園為11%。老牌華人聚集城市聖蓋博也在剛剛過去的11月選舉中，投票通過將銷售稅增至12%。