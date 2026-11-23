輝達創辦人黃仁勳23日戲劇性復職，重新出任公司總裁兼執行長。（輝達官網）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳復職後，加州檢察長強調對輝達的調查不受影響，仍將追查公司是否隱瞞中國相關風險及先進晶片、機密資訊是否流入中國。

輝達 （Nvidia）創辦人黃仁勳 23日戲劇性復職，重新出任公司總裁兼執行長，但這場人事風波並未讓公司面臨的法律及國安疑雲落幕。加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）辦公室23日中午表示，黃仁勳復職不會改變加州司法部對輝達的調查，當局仍要查明公司是否向投資人及公眾隱瞞與中國有關的重要資訊，以及先進晶片或機密資料是否流入中國。

邦塔辦公室發言人表示：「黃仁勳復職，並不會改變美國人民有權知道這裡究竟發生了什麼事的事實，包括輝達是否誤導投資人及公眾。」

發言人並確認，加州司法廳的調查仍在進行，調查範圍包括是否有機密資訊或先進晶片流向中國，以及輝達是否曾對相關風險作出不實或誤導性陳述。

加州司法廳對輝達的調查上周正式啟動。邦塔11月19日宣布，已向輝達發出調查性傳票（Investigative Subpoena），要求公司提供資料，協助釐清黃仁勳個人風波背後可能涉及的國家安全及企業資訊揭露問題。

根據加州司法廳當時公布的聲明，調查主要聚焦兩個方向：一是輝達或黃仁勳是否曾導致中國取得先進晶片或機密資訊；二是公司是否向投資人及公眾隱瞞相關風險，違反加州企業證券相關法律。邦塔表示，企業不能誤導投資人，無論涉及多複雜的跨國商業關係，都必須遵守證券法規。

這項調查的背景，是近期有媒體揭露黃仁勳涉及婚外情，其中一名女性被美國情報圈懷疑與中國情報活動有關。相關報導也引發外界對輝達先進晶片出口、企業機密及中國關係的關注。不過，目前相關情報指控及晶片流向問題仍在調查階段，不能將媒體報導或懷疑直接視為已經證實的違法事實。

但就在加州檢察長重申調查立場的同一天，輝達董事會宣布，經過一系列與黃仁勳的討論及會議後，一致通過讓他立即恢復總裁、執行長及董事職務。

董事會表示，經過評估，對黃仁勳的坦誠程度及領導能力感到滿意；在作出決定的過程中，也聽取了美國政府高層官員的意見，因此認為黃仁勳復職不構成國家安全風險。

不過輝達董事會雖然批准黃仁勳復職，但並未宣布相關調查結束。公司表示，董事會先前已成立完全由獨立董事組成的特別委員會，聘請外部獨立法律顧問調查相關事件，委員會將繼續完成調查。此外，輝達也成立國家安全與出口管制委員會，監督貿易合規及國家安全風險，並計畫增設首席合規長職位，負責監督公司的整體合規工作。

加州檢察長邦塔辦公室23日中午表示，黃仁勳復職不會改變加州司法部對輝達的調查，當局仍要查明公司是否向投資人及公眾隱瞞與中國有關的重要資訊，以及先進晶片或機密資料是否流入中國。（加州司法廳）