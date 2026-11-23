鹿強近日參加某華人活動時特別身穿黑色皮夾克力挺黃仁勳。（記者張宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳在辭任輝達CEO11天後回歸，引發南加華人社區以黑皮夾克聲援，並借此表達華人團結、自信與對華裔不公處境的反思。

黃仁勳 事件充滿戲劇性，從11月12日辭去輝達 （又稱英偉達）CEO，到11月23日恢復職務，相隔僅11天。南加華人社區在事件持續發展期間呼籲身穿黑皮夾克以支持黃仁勳。包括僑領鹿強特別從家中翻出一件壓箱底的黑色皮夾克，參加各種活動時穿著來表達對黃仁勳的聲援；南加律師黃笑生日前呼籲華人買斷黑色皮夾克，並在感恩節 這天相約穿上，以此表達對黃仁勳的支持。

鹿強近日參加某華人活動時特別身穿黑色皮夾克，他笑稱，這是他以前就有的衣服，但好久沒穿。如今特地翻出來穿上，打算一路穿到夏天。此舉堪稱「行為藝術」，藉此對黃仁勳表示支持。他一直非常崇拜黃仁勳，認為黃仁勳是華人在科技界的傑出代表，也是他心目中的美國英雄之一。黃仁勳憑藉自身努力，在美國科技產業取得卓越成就，不僅改變了全球科技發展，也讓華人感到驕傲。

23日黃仁勳重回輝達CEO職位，股價幾小時暴漲30%多。幾天前，黃笑生律師就發起「感恩節一起穿黑皮夾克」的倡議，呼籲全美18歲以上華裔男性感恩節穿上黑皮夾克，聲援黃仁勳。「很高興看到他能夠強勢回歸，」黃笑生表示，他還是會和友人相約感恩節穿黑皮夾克，致敬在美國做出重大貢獻的所有華裔，並希望藉此傳遞華人社區團結、彼此支持的訊息。

無論各種場合，黃仁勳一直身穿招牌式黑皮夾克，成為個人標誌。黃笑生指出，這早已不只是一件衣服，也象徵創新、奮鬥與自信。他希望透過這項帶有幽默感的行動，讓華人社區表達對黃仁勳的支持，也提醒大家在華人遭遇爭議或不公平對待時，不應冷漠旁觀。

對於黃仁勳曾迅速下台事件，黃笑生認為，這是華裔遭打壓的典型案例，「我們一定要發聲，如果不主動進攻，就會被動挨打，沒有出路。」他表示，華人社區不乏勤奮努力、在各領域取得成就的人士，但有時欠缺彼此聲援與守望相助。倡議穿黑皮夾克，是希望團結不只停留在口號，而能透過具體行動傳遞。

鹿強則表示，華人在美國長期努力打拼，許多人在科技、企業及各行各業取得重要成就。然而當中美關係出現緊張，華人企業領袖與中國的關聯便容易成為外界關注焦點。他對主流媒體在缺乏充分調查與司法審理的情況下便對相關事件作出定論的現象表示質疑，並認為不應忽略一位企業領袖多年來對科技產業所作出的貢獻。

黃笑生表示，自己已購買多件黑皮夾克並送給朋友，相約感恩節這天穿上。他也呼籲華人「買斷全美國的黑皮夾克」，讓這項行動成為溫暖而有力量的表達。

鹿強之前沒有買輝達股票，但他說，這幾天打算開始少量買進，他身邊已有不少華人朋友也以穿上皮夾克等方式表達支持，相關行動正在華人社區中引起共鳴。

鹿強近日參加某華人活動時特別身穿黑色皮夾克力挺黃仁勳。（記者張宏／攝影）