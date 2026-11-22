劉先生在好市多購買了45瓶Move Free，送給國內親友。（劉先生提供）

AI摘要 文章摘要整理： 華人趁好市多促銷狂掃45瓶Move Free寄回中國，反映其在中台長輩間的高人氣，但文章也提醒入境數量受限，且其功效缺乏嚴謹科學證據。

年節將至，許多華人 為過年送禮做準備。南加 華人劉先生，近日趁打折，從好市多 狂買45瓶Move Free保健品，打算寄給中國的親友。而好市多打折期間，對該保健品實施限購，每人最多買15瓶。為此，他來回進出好市多三次，才買齊45瓶。

劉先生說，Move Free在中國很受長輩歡迎，是每年親友點名必買保健品。雖然這款保健品在國內山姆等超市、網上商城也有售，但部分中國親友堅信美國版的效力更大。根據劉先生提供的照片，這款保健品為「Schiff Move Free Ultra Triple Action」為該品牌加強效力版，每瓶75片，好市多折扣減5.5元，折後價18.49元。

劉先生說，打折期間好市多每人限購15瓶，他不得不進出三次才買齊。他說，從美國郵寄至中國，快遞公司有「敏感貨」渠道，應該不會被查。除了Move Free，中國長者還青睞Q10輔酶以及魚油。

其實除了中國大陸外，美國版Move Free在台灣也非常受歡迎。在Thread的「美國生活」主題下，有民眾PO文指每年年底必帶回台灣的伴手禮之一，就是Move Free。

不過如果民眾自行攜帶Move Free前往中國大陸或者台灣，需注意數量限制。根據中華人民共和國上海海關官網的Q&A解答，居民旅客攜帶境外取得的個人自用進境物品，總值在5000元人民幣以內（約714美元）的；非居民旅客攜帶擬留在中國境內的個人自用進境物品，總值在2000元人民幣以內（約285美元），海關予以免稅放行。攜帶保健品回中國大陸，主要遵循「個人自用、合理數量」與免稅額度原則，且成分不能踩違禁紅線。

根據中華民國衛福部官網，攜帶食品（包含膳食補充劑）回國時，務必遵守個人自用限量規定：一般食品價值應在1000美元以下，且重量不得超過6公斤；錠狀或膠囊狀食品，每種最多12瓶，合計不得超過36瓶，並以原包裝為限。想如劉先生一樣一次掃貨45瓶送回，需要另做安排。

那麼被不少中美民眾認為是保養必備品的Move Free，是否真的物有所值？根據國家衛生研究院（NIH）資料，Move Free是一系列多成分膳食補充劑，標榜可「舒緩關節不適、維持關節強度與靈活度，並支持及滋養軟骨」。主要成分包括葡萄糖胺（glucosamine）、軟骨素、玻尿酸及甲基硫醯基甲烷（MSM）。部分產品還添加維生素D3、硼、磷蝦油等，並標示含有「Uniflex（果糖硼酸鈣）」。各產品的成分與含量也曾隨時間調整。

這篇文章指出，Move Free屬膳食補充劑而不是藥物，因此在生產上，不必像一般藥品一樣接受療效與安全性審查，只需要符合純度及良好生產規範（GMP）的相關規定。到目前為止，沒有任何針對其療效、耐受性與安全性的前瞻性研究發表。換句話說，Move Free能否真正保護關節，目前缺乏針對產品本身的嚴謹科學證據。

Move Free曾有過一樁集體訴訟案。2017年6月，有消費者向加州北區聯邦地方法院對製造商Schiff提起集體訴訟，原告指Move Free Advanced等系列產品涉嫌虛假宣傳與誇大功效。被告Schiff否認指控，但於2021年與原告達成高達5000萬元的全現金和解協議。

這瓶Move Free前段時間在打折，一人限購15瓶。（劉先生提供）