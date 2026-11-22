平價住宅公司「Helpful Housing」執行長Rodney Rosenstein，涉嫌詐欺銀行，以及串謀做出不實陳述以影響金融機構，該詐欺計畫涉及數百萬元的新冠紓困貸款與商業貸款。（取自Helpful Housing官網）

AI摘要 文章摘要整理： 加州平價住宅機構CEO羅森斯坦涉嫌虛報入住率與偽造資料，詐取銀行貸款及疫情紓困金共逾4000萬元，還疑似準備與情婦搭遊艇逃往墨西哥，最終被捕並以600萬元交保。

加州 郵報報導，聯邦檢察官表示，一名極度富有的加州平價住宅機構執行長，在涉數百萬元詐欺案遭起訴後，企圖帶著情婦搭乘他的遊艇潛逃，以躲避法律制裁。

現年58歲的羅森斯坦（Rodney Rosenstein）今年8月在機場被捕，當時他隨身攜帶1萬5000元現金、故障遊艇的維修零件，以及與情婦前往墨西哥 的單程機票。當局懷疑他正準備逃往墨西哥城市Puerto Vallarta以北的豪宅，那裡附近的Punta Mita停放著他53英尺長的豪華遊艇。法庭文件顯示，消息人士向調查員透露，羅森斯坦打算前往巴拿馬避避風頭（lay low for a while），因為在美國遇到麻煩。

在他落網數日後，檢察官公布一份起訴書，指控羅森斯坦涉嫌詐欺銀行，以及串謀做出不實陳述以影響金融機構，該詐欺計畫涉及數百萬元的新冠紓困貸款與商業貸款。

身為平價住宅公司「Helpful Housing」執行長的羅森斯坦，涉嫌向銀行官員虛報其名下公寓大樓的入住率，藉此騙取高達3500萬元的貸款；此外，他還涉嫌偽造員工紀錄，另外詐領290萬元的聯邦新冠疫情紓困金。

根據該公司網站介紹，Helpful Housing是一家採取「住房優先」模式的非營利組織，專注提供「低收入與永久性支持住宅」。該公司宣稱其創立宗旨，是基於「所有人都應擁有一個優質的安身之處，而住房是身心療癒的基石」。

據《長堤郵報》報導，曾居住於此的房客，駁斥該公司對旗下物業的美好描述，直言這些住所不僅空間狹小，甚至鼠患成災。檢方也指控，羅森斯坦透過高估物業的入住率，來詐取更多聯邦資金。

檢察官指出，羅森斯坦經常在墨西哥度假勝地Punta Mita一座私人半島的價值數百萬美元別墅裡享受奢華生活，被捕前數日也待在那。這棟四房別墅附設一間獨立小屋，不僅能俯瞰太平洋美景，還緊鄰一座高爾夫球場。檢方表示，羅森斯坦還擁有第二艘遊艇、一艘停泊在哥倫比亞、長52英尺的Cabo遊艇。

他龐大房產投資組合的另一核心，是與妻子Juliana Martija-Villalpando共同持有、位於漢庭頓灘的數百萬元豪宅。根據房地產網站Zillow資料，這棟住宅擁有三房四衛、超過2000平方英尺的空間及私人碼頭，其稅務評估價值超過360萬元。

檢方將他繼續羈押的聲請遭駁回，法官裁定准予他以600萬元交保候審。法院下令羅森斯坦必須交出護照、接受電子行蹤監控，並將其名下兩艘遊艇、兩處長堤市房產以及漢庭頓灘的豪宅作為擔保品；一旦違反交保條件，這些資產將全數沒收。同時，法院也限制他不得離開加州或亞利桑納州。

羅森斯坦目前已獲釋，長堤郵報報導，他的律師Jason Lamm向法院申請延後一年審理本案，讓他有時間審視相關證據，以便做出更好的辯護。

若所有指控罪名成立，羅森斯坦將面臨數十年的有期徒刑，但他目前已提出無罪抗辯。