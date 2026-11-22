華男楊新建（Xinjian Yang，音譯），涉嫌開槍打死妻子。（漢密爾頓縣監獄）

AI摘要 文章摘要整理： 印第安納州53歲華男楊新建被控在家中槍殺妻子，警方指夫妻因離婚與婚姻問題激烈爭執，死者手機還被發現一張槍指頭部的詭異照片。

53歲華人 男楊新建（Xinjian Yang，音譯），涉嫌在家中開槍打死妻子，日前遭檢方起訴謀殺罪。法院文件顯示，案發前夫妻因婚姻問題發生爭執，妻子多次要求離婚，丈夫不願結束婚姻。楊新建稱，案發時拿槍是想嚇唬妻子，並非真要殺她；但調查員在死者手機中發現一張照片，顯示一把手槍指向她的頭部，持槍者的手指放在扳機上。

據福斯新聞報導，案發在印第安納州 卡梅爾市（Carmel）。11月12日晚10時20分左右，警方接獲報案，前往Wildcat Drive一處住宅，發現45歲女子趙梓桐（Zitong Zhao，音譯）頭部中槍，當場宣告死亡。死者的丈夫楊新建被控謀殺、非法限制人身自由、恐嚇及持槍指向他人等四項重罪。

報案人是死者的兒子，他告訴警方，聽見母親與繼父爭吵，接著聽到兩聲槍響，隨後看見楊新建拿著一把黑色手槍走出母親的臥室。宣誓書記載，楊新建之後走向這名少年，並涉嫌用槍指著他；兩人爭奪手槍時，楊新建還以手臂勒住少年的頸部，後者掙脫，跑到鄰居家打電話報警。文件記載，楊新建當時對繼子說，是你們逼我做出這一切。

警方在屋內發現趙梓桐倒臥在樓上臥室，頭部有槍傷，已無生命跡象。

根據法院文件，楊新建接受警方詢問時表示，夫妻兩人數月來婚姻關係緊張。案發當晚他出差返家，妻子與兒子去參加擊劍練習時，他喝了超過一瓶葡萄酒；兩人回家後，發生爭執。

楊新建辯稱，當時拿出手槍是想「嚇唬」妻子，並稱兩人爭奪手槍時，槍枝意外走火。他說，平時將手槍保持未裝子彈狀態，卻無法解釋案發時槍枝為何已上膛。他還稱，槍響後曾試圖查看妻子的情況，但沒有看到傷勢或血跡。嫌疑人的這些說法與警方記錄的現場情況不符。現場顯示，趙梓桐頭部中槍，身體及床上被褥均可見血跡。

調查人員17日取得搜索令後，檢查死者手機，發現一張拍攝於當晚10時18分的詭異照片。照片顯示，趙梓桐閉著眼睛、嘴巴張開，像是在尖叫，雙手靠近胸前，側躺在床上；一把黑色手槍指向她左側耳朵附近的頭部，持槍者右手手指放在扳機上。這張照片拍攝時間距離報案約三分鐘，報導沒有提及，是不是楊新建用妻子的手機拍攝這張照片，意圖又何在。

檢方18日對楊新建提出謀殺等重罪指控，法院文件顯示，他目前被關押在漢密爾頓縣（Hamilton County）監獄，不得保釋，此案仍在司法程序中。