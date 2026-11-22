一對加州夫婦參加朋友生日派對過夜留宿身亡，子女提告。（示意圖取自Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 加州一對夫婦在坎布里亞參加生日派對後留宿友人家，隔天疑因熱水器一氧化碳外洩死亡，3名子女已向屋主與製造商提告求償。

KTLA5電視台報導，一對加州 夫婦今年2月在海濱小鎮坎布里亞（Cambria）參加生日派對後留宿友人家，隔天雙雙身亡。他們的三子女日前提起訴訟，指熱水器排氣系統故障導致一氧化碳外洩，並告熱水器製造商及屋主疏失，認為悲劇原本可以避免。

死者是53歲的傑伊（John 「Jay」 Anthony Ruskey III）和49歲的克莉絲汀（Kristen Kelly Ruskey）。夫婦倆住在戈利塔（Goleta），經營有機農場。2月7日，他們前往坎布里亞參加一場約50至60人出席的生日派對，當晚留宿客房，客房的隔壁是放有燃氣式即熱型熱水器的洗衣間。

2月8日清晨4時30分過後不久，傑伊出現類似癲癇發作、嘔吐等嚴重不適症狀，克莉絲汀撥打911。聖塔芭芭拉獨立報報導，克莉絲汀告訴救護人員，傑伊吃了含迷幻蘑菇的巧克力，似乎出現不良反應。救護人員建議送醫檢查，但傑伊拒絕，兩人回到床上休息。約五小時後，友人發現克莉絲汀倒在洗衣間附近，傑伊則在臥室內，兩人都已死亡。

聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）縣警局調查後認定，傑伊死於一氧化碳中毒，克莉絲汀則死於一氧化碳及酒精中毒，驗屍官將兩人的死因都列為意外。

兩人子女10月26日向聖路易斯奧比斯波縣高等法院提起過失致死訴訟，指屋內的Navien牌即熱型熱水器排氣系統有瑕疵，一氧化碳沒有排到戶外，反而外洩到相鄰房間。訴狀指出，過夜賓客反覆使用熱水，讓熱水器頻繁運轉，可能使這種無色無味氣體充滿密閉空間。

訴狀也指，總部位於爾灣的Navien Inc.及其南韓母公司Kyung Dong Navien，沒有設計出排氣管故障時能自動關機的系統。子女的律師同時指屋主柯曼夫婦（Ben and Robin Korman）未確保一氧化碳偵測器正常運作。調查人員證實，房間內一個煙霧與一氧化碳二合一偵測器當時被拔除電源。

夫婦倆留下19歲的女兒和16歲的雙胞胎兒子。三人以過失致死、疏失及產品責任為由求償，金額未具體說明。