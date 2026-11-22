阿拉斯加航空一架飛往洛杉磯的班機21日在西雅圖登機時，ICE探員在登機空橋逮捕兩人，班機因此延誤。（示意圖，圖片由AI生成）

AI摘要 文章摘要整理： 阿拉斯加航空班機在西雅圖登機時，ICE探員突入空橋逮捕2名疑逾期停留旅客，引發乘客驚慌與州政府、航空公司強烈批評。

感恩節前的繁忙旅行周末，阿拉斯加航空一架飛往洛杉磯 的班機21日在西雅圖 辦理登機時，蒙面的移民暨海關執法局（ICE ）探員在擠滿旅客的登機空橋逮捕兩人，班機因此延誤。現場影片顯示，旅客拖著行李箱站在一旁，探員與一人在地上拉扯，另有女子高喊女兒被帶走，稱女兒持有工作許可。阿拉斯加航空表示，事前未獲執法通知。

美聯社報導，事件發生在西雅圖塔科馬國際機場（Seattle-Tacoma International Airport）。阿拉斯加航空1306號班機原訂上午8時10分起飛，目的地為洛杉磯。當時旅客正在登機，探員身穿無明顯標誌的外套和卡其褲，在連接登機門與機艙的空橋上執法。影片拍到至少一人被拖離，周圍有多名乘客目睹過程。

ICE在聲明中表示，探員當天原本鎖定來自墨西哥的Ricardo Larrondo Mendoza，指他逾期停留。ICE稱，執法過程中，另一旅客Sofia Hernandez Mejia朝探員潑熱咖啡，探員隨後也將她逮捕。ICE指Mejia同樣來自墨西哥，且已逾期停留，可能面臨襲擊聯邦執法人員的指控。美聯社引述的影片中，有女子稱女兒持有工作許可，但報導未確認該女子所指的女兒身分或其證件狀況。

阿拉斯加航空表示，事件令受影響的旅客和員工不安。航空公司已直接向有關部門反映，並與管理機場的西雅圖港務局合作，了解當天是否遵循相關程序。港務局也表示，事件對當事家庭及在場旅客都造成衝擊，將向聯邦官員了解事發經過。

華盛頓州州長Bob Ferguson當天與工會代表舉行記者會，批評這場執法行動。他表示，州政府正了解探員如何進入空橋，並質疑探員蒙面的做法，是否違反他今年3月簽署、限制執法人員遮掩臉部的州法。Ferguson也表示，他已要求阿拉斯加航空向聯邦政府表達反對ICE在機場採取這類行動。

華盛頓州勞工委員會主席April Sims說，當時機上有工會成員，事件發生在一年中最繁忙的出行時段之一，讓原本已承受假日運輸壓力的機場員工與旅客更加不安。美聯社指出，ICE自今年夏天以來，已加強在機場逮捕旅客，曾逾期停留者是執法重點之一。