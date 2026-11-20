要把煮熟的雞蛋完美剝殼嗎？可以試試10-5-10法則。（Unsplash / Alexander Belov）

AI摘要 文章摘要整理： 文章介紹10-5-10煮蛋法，透過分段加熱與冰水冷卻，讓雞蛋更熟且更易剝殼，適合大量製作沙律蛋。

沒有人認為煮蛋是複雜的工作，但若要為宴會準備幾十隻精緻的沙拉蛋的話，把蛋完美剝殼可能是艱巨的功夫。有時候，蛋殼黏著一大塊蛋白脫落，就讓宴會美食失色。然而，一種10-5-10法則能助完美剝殼，而且屢試有效。

Yahoo生活專欄介紹了這法則。就是先把蛋煮10分鐘，靜置5分鐘，再放入冰水中冷卻10分鐘，就能做出完全煮熟且易於剝殼的雞蛋 。

詳細的步驟是先將多隻雞蛋平鋪在已裝滿沸水的鍋中，保持熱水沸騰，讓蛋在其中放置10分鐘。注意不要煮得太猛，否則雞蛋會互相碰撞而破裂。10分鐘後關火，讓雞蛋靜置5分鐘。

最後一步是將雞蛋放入冰水中浸泡10分鐘，確保蛋全浸沒於水內。冷泡能夠停止蛋的繼續烹煮狀態，從而防止蛋黃邊緣出現難看的灰綠色環，同時亦能幫助蛋在殼內收縮，使蛋白和蛋殼內膜之間略微分離。

蛋殼內膜是導致剝殼困難的原因，蛋白很容易牢牢地黏著在內膜，剝殼時就連蛋白也被撕下。冰水浴有助蛋白凝固，減少破裂。另一種妥當的剝蛋方法是在流動著的冷水下剝蛋，因為水會滲入蛋殼和內膜之間，幫助鬆動結實的蛋白。

不是最新鮮的較老蛋和室溫蛋的剝殼更為容易。選擇不太新鮮的雞蛋能達到最佳效果，也剝蛋祕技之一。因為，雞蛋存放一段時間後，即不是最新鮮時，會出現內部化學成分變化，通常更容易剝殼。所以，若要做沙拉蛋或其他需要做出雞蛋看去保持最佳狀態的菜餚，最好選用存放時間較長的雞蛋。此外，選用室溫蛋也是較佳方法，可以減少蛋放入熱水中的溫差衝擊，能使蛋白更均勻地煮熟，蛋殼不易破裂。

然而，10-5-10法則的煮蛋法並不能保證每個雞蛋都能完美剝殼。雞蛋的大小、新鮮度、來自的海拔高度及水溫等等，都會影響最終結果。但是，當要預備幾十個雞蛋，又要把蛋剝得又快又美的時候，10-5-10法則確是一個實用又易於記憶的方法。