亞裔母親崔茱莉（Julie Choi，音譯）指出，她帶十幾歲的女兒前往洛杉磯地區一家In-N-Out漢堡店，卻遭遇其他顧客種族歧視。圖為發生此事的In-N-Out分店。（谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 亞裔母女在洛杉磯In-N-Out用餐時遭非裔女子以歧視字眼辱罵、推擠並潑灑汽水，母親指餐廳未及時保護，已提告求償。

加州 郵報報導，亞裔 母親崔茱莉（Julie Choi，音譯）指出，她原本帶十幾歲的女兒前往洛杉磯地區一家In-N-Out漢堡店慶祝完成重要考試，卻演變成種族歧視惡夢。非裔 女推擠她女兒、還大罵涉歧視華裔的字眼，並朝她們潑灑汽水，而餐廳員工未能阻止這場襲擊。

今年5月，崔茱莉帶17歲女兒前往人潮眾多的In-N-Out休曼橡林分店，當母女倆在等候餐點時，一非裔女竟對她們口出種族歧視穢語、還朝她們丟擲飲料，並兩度推擠少女。崔茱莉向加州郵報表示，女兒在經歷這起事件後，「失去了純真」。

崔茱莉表示，目睹該女推搡女兒後，她上前與對方理論。該女子竟回嗆：「對啦婊子，妳這中國佬婊子（c—ka– b—h）。」

一保全最終介入兩女子之間，但崔茱莉表示，保全告訴她們，他不能碰觸該涉嫌施暴的女子。

「我女兒以前從未經歷過這種事，」崔茱莉說。她坦言過去也曾聽過充滿仇恨的言論，但她堅稱自己當時並未做出任何挑釁該女子的行為。

在拿到餐點後，該非裔女涉嫌將汽水潑向崔茱莉母女，並在她們試圖躲避時，追著她們在餐廳裡繞。

崔茱莉表示，該非裔女離開時，還不斷嚷嚷歧視華裔的字眼「Oh, ching chong ching chong」。女兒則因過度驚嚇而「癱軟在地」。隨後一名經理護送母女倆走到她們的車旁，並遞給她們一張價值25元的禮品卡。崔茱莉認為，該經理「只是想趕快把她們打發走」。

崔茱莉隔天一早致電報警，對警員昨晚未到餐廳處理感到不滿。但她表示，警方告知當時根本沒有人報案，這與餐廳經理告訴她的說法完全矛盾。

她隨後向警方正式報案，並多次試圖向餐廳索取監視器畫面，但她表示In-N-Out方面完全不願配合。

朋友告訴崔茱莉，這起涉嫌攻擊事件可能已構成「毆打罪」與「仇恨犯罪」。她已於18日正式對這家連鎖漢堡店提起訴訟，指餐廳未能保護她與女兒的人身安全。

崔茱莉補充：「我只是不希望這種事發生在任何人身上。我只想讓In-N-Out明白，他們不能用一張25元的禮品卡就想解決這件事，」。

針對崔茱莉的訴訟，In-N-Out回應加州郵報︰「感謝您聯繫In-N-Out Burger。請理解我們不對任何正在進行中的訴訟發表評論。」

亞裔母親崔茱莉（Julie Choi，音譯）指出，她帶十幾歲的女兒前往洛杉磯地區一家In-N-Out漢堡店，卻遭遇其他顧客種族歧視。圖為In-N-Out示意圖，非涉案分店。（美聯社）