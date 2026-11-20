2026洛杉磯車展開幕，「飛天」跑車、中國車廠首秀一次看。（AI生成圖）

2026年洛杉磯 車展（LA Auto Show）20日起在洛杉磯會展中心（Los Angeles Convention Center）開幕，展期至29日。主辦方表示，為期十天的車展匯集近24個汽車品牌、數百款新車。從全球首發的日常代步車，到曾騰空翻轉的特斯拉 Roadster原型車，民眾都可在現場近距離觀看，還能試駕新車或體驗越野路線。

特斯拉此次特別帶來六座加長版Model Y L、自動駕駛計程車Cybercab、人形機器人Optimus，以及新一代電動跑車Roadster原型。金色Cybercab在展台上掀開兩側車門，可看到車內設有中央螢幕，沒有方向盤和踏板。

Roadster曾在10月15日於德州SpaceX測試場公開示範。據路透及CBS電視台報導，這輛雙座跑車利用與SpaceX合作開發的推進技術，從斜坡末端騰空，在空中翻轉180度後以四輪落地。另一次示範中，跑車短暫升空，翻越一輛卡車和其他車輛。如今，車迷可在洛杉磯展場近距離觀看這輛原型車。

2026年洛杉磯車展（LA Auto Show）20日盛大開幕。現場可見到特斯拉新一代電動跑車Roadster原型。（記者金維多、朱敏梓、劉子為╱攝影）

展場上也能見到中國車廠的身影。來自北京的富古汽車（FullGood Motor）首度在洛杉磯參展，前身可追溯至1990年代中期創立的松散機車。創始人張小雷接受本報採訪時說，團隊早年做的是高端客製化古典汽車和摩托車，曾從美國買進引擎和車身，帶回中國加工，再銷往美國或賣給中國當地車迷。如今，他們運用中國新能源汽車的零部件和技術，按現代人的審美和用車需求重新設計經典車款。

來自北京的富古汽車首度在洛杉磯參展。創始人張小雷表示，他們運用中國新能源汽車的零部件和技術，按現代人的審美和用車需求重新設計經典車款。（記者金維多、朱敏梓、劉子為╱攝影）

富古展出的「夏天」（Summer）是一輛黃白雙色的七座插電式油電混合車，外型取材自1960年代風靡歐美的大眾（Volkswagen）T1廂型車。張小雷說，團隊把車身加大，重新設計底盤和懸吊，希望讓對老車有感情的人坐得更舒服，也能找回當年感覺。他形容，這是「具有情緒價值的一個大玩具。」

日韓品牌也帶來多款新車。現代汽車（Hyundai）在洛杉磯全球首發第八代Elantra，同場揭曉2027年款汽油版和2028年款油電混合版，新一代車款加大了後座腿部空間。豐田（Toyota）展出的2028年款Highlander改採純電動力，設有三排座椅，最多可坐七人。此外，還有日產（Nissan）帶來2027年款Rogue油電版，起亞（Kia）展示Telluride車系首款油電混合版。

現代汽車（Hyundai）在洛杉磯全球首發第八代Elantra。（記者金維多、朱敏梓、劉子為╱攝影）

日韓品牌也帶來多款新車。豐田（Toyota）展出的2028年款Highlander改採純電動力。（記者金維多、朱敏梓、劉子為╱攝影）

展場內，機器狗隨音樂跳舞，吸引民眾停下腳步。觀眾還可玩打擊遊戲、體驗賽車模擬器，或到部分品牌的展位轉幸運大轉盤。斯巴魯（Subaru）展區則有待領養的狗狗，民眾可近距離接觸，向工作人員詢問領養資訊。

展場內，機器狗隨音樂跳舞，吸引民眾停下腳步。（記者金維多、朱敏梓、劉子為╱攝影）

車展現場設置豐富互動活動，觀眾還可玩打擊遊戲、體驗賽車模擬器等。（記者金維多、朱敏梓、劉子為╱攝影）

有換車打算的民眾，可在展場一次比較不同品牌，並現場登記試駕，部分車款還能開上洛杉磯市中心街頭。想體驗越野，可到Camp Jeep由專業車手載著爬陡坡、駛過傾斜路面。日產也在南展館設有室內試乘路線，讓民眾搭乘新款Rogue油電休旅車。試乘與試駕均包含在門票內。

日產（Nissan）在南展館設有室內試乘路線，讓民眾搭乘新款Rogue油電休旅車。（記者金維多、朱敏梓、劉子為╱攝影）

車迷還可近看經典老車和改裝車，帶孩子同行也有去處。小朋友可在Jeep與Ram的兒童體驗區開迷你車闖關，全家還能一起看電影「星際大戰首部曲」中的飛梭賽車。 無論是有意換車的民眾、喜愛經典車款的車迷，還是想安排親子出遊的家庭，都能在本屆車展有所收穫。開放時間、票價及購票詳情，可查詢官網：https://laautoshow.com