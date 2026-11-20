律師劉龍珠表示，目前超過500人願加入集體訴訟，狀告輝達涉嫌隱瞞重大資訊。（本報檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 輝達股東集體訴訟持續擴大，超過500名以華人為主的投資者加入，遍及全球且香港最多；同時，律所收到的3萬份登記資料疑似造假，已報FBI處理。

輝達 （Nvidia，又稱英偉達）股東集體訴訟持續擴大，劉龍珠律師表示，截至20日，律所已接獲超過500人願意加入集體訴訟，投資金額幾千萬，甚至近億。這些投資者以華人 為主，遍及全球各地，其中香港 人最多。此外，他還透露，律所短時間內收到3萬份加入集體訴訟的資料，但疑似造假，已向聯邦調查局（FBI）報案。

針對輝達的集體訴訟案，劉龍珠稱「最近律所電話打到爆」，截至目前，超過500人表示願意加入訴訟，狀告輝達涉嫌隱瞞重大資訊，導致投資者損失慘重。投資人正在填寫相關法律文件，「參與者人數每天都在不斷增加。」

投資規模方面，劉龍珠指出，投資人持股數量差異大，有人僅持數股，也有人投入數百萬。據初步估計，目前總計投資金額至少已有幾千萬，「全面完整的統計仍在進行中，暫時不能確認總額是否上億。」

參與集體訴訟的投資者以華裔為主，除美國本地外，也有台灣、新加坡、及中國投資人參與。劉龍珠指出，上海、北京的都有，香港是目前海外投資人主要來源，金額最高，不少客戶購買輝達股票高達數百萬。「很多人虧損慘重，情緒激動，都希望通過集體訴訟討回公道，彌補損失。」

劉龍珠介紹，這起集體訴訟案件反應十分激烈，律所曾在臉書發布訴訟登記表，邀請投資損失者提供資料，以了解潛在的參與者，沒想到表格發布後，短時間內就收到3萬份登記。「突然這麼多，當時覺得異常，於是隨機抽取核查。」結果顯示這些登記資料存在問題，疑似虛假登記，律所目前已向FBI報案。

此外，針對近期網路出現要求黃仁勳回任的聯名申請書，劉龍珠提出質疑。首先，他認為，既然公開聯名，為何發起人身分匿名，「若發起人不願公開身分，外界便無法確認其真實性及背後動機。」

其次，簽署人身分無法核實。劉龍珠指出，這份聯名申請書的簽署方式缺乏有效驗證，無法確認簽署者是否為真實員工，也無法排除一人使用多個名字簽署的可能。據他掌握的數字，聯署人數不到1萬，與輝達4.2萬員工相比，不到四分之一，「這樣的支持比例不足代表公司員工的整體意見。」

劉龍珠將黃仁勳回任的聯名申請書，與此前OpenAI的員工聯署事件比較。2023年，OpenAI董事會突然解除Sam Altman的執行長職務，引發公司內部強烈反彈，員工聯署公開信，要求現任董事會成員集體辭職，並恢復Altman及共同創辦人Greg Brockman職務。

劉龍珠指出，當時OpenAI約90%正式員工以實名方式表態，並表示若公司董事會不讓相關高層回任，員工將集體轉往微軟，最後董事會讓步。「OpenAI員工的聯署書，參與者身分透明，員工比例很高，但要求黃仁勳回任的聯名申請書，從目前來看，缺乏可驗證性。」