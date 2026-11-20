俄亥俄州立大學七葉樹隊（Ohio State Buckeyes）粉絲頁片中三名洛杉磯加大啦啦隊美女，幾乎在一夕間成為網路名人。（取自Ohio State Buckeyes）

AI摘要 文章摘要整理： UCLA美式足球戰績亮眼，但場邊3名啦啦隊員的慢動作舞影片更在網路爆紅，吸引2800萬次觀看，其中華裔劉海莉等人引發高度關注。

紐約郵報報導，洛杉磯 加大" rel="155119">洛杉磯加大 （UCLA）美式足球棕熊隊（Bruins），今年球賽開季以十勝零敗的完美戰績，高居Big Ten聯盟首位、全美排名第四，然而搶盡風頭的並非體育場拚搏的球員，而是場邊的啦啦隊。棕熊隊在14日，以22比14擊敗伊利諾大學的比賽中，一段三名洛杉磯加大啦啦隊員跳舞的慢動作影片，在網路上瘋狂流傳，單一帳號觀看次數突破2800萬次。

棕熊隊將於21日在客場出戰密西根大學 狼獾隊。

Transferring to UCLA https://t.co/Z2ed3jAGMT — Buckeye HQ (@RealisticBuck) November 14, 2026

▲ 影片來源：X平台@RealisticBuck（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這段影片來自俄亥俄州立大學七葉樹隊（Ohio State Buckeyes）粉絲頁。貼文標題寫著「轉學去UCLA（Transferring to UCLA）」。

片中三名啦啦隊美女們，幾乎在一夕間成為網路名人。最先出現的左側女子，據信是凱森（Quillan Casem）。她於2025年加入洛杉磯加大啦啦隊，也是該校Alpha Phi姐妹會分會成員，IG上有超過9000名追蹤者。

片中第二名女子，是位於畫面右側的華裔劉海莉（Hayleigh Liu，譯音），她亦是洛杉磯加大舞蹈隊成員，近期宣布將於明年進入全美前四大會計師事務所「德勤眾信」（Deloitte）洛杉磯分公司，擔任企業技術策略分析師（Enterprise Technology Strategy Analyst），IG上有4萬名追蹤者。

第三名出現的紅髮女子名叫特魯希略（Sharlize True Trujillo），今年稍早榮獲2026年加州小姐（Miss California）后冠，自2016年起便從事全職內容創作者，在IG上擁有超過42萬名追蹤者。可以肯定的是，在這些美女啦啦隊員加持下，未來棕熊隊可望吸引更多目光。