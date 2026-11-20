南北加州今均地震 華人區有感 後續會強震？專家這麼說
北加州與南加州先後發生規模5與4.4地震，洛杉磯華人區明顯有感；專家研判南加此次應為主震餘震序列，短期內出現5級以上強震機率很低。
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北加州與南加州先後發生規模5與4.4地震，洛杉磯華人區明顯有感；專家研判南加此次應為主震餘震序列，短期內出現5級以上強震機率很低。
19日晚和20日凌晨，北加州和南加州先後發生兩起中等強度有感地震。美國地震預報中心（USGS）指出，一周內再次發生規模3以上地震概率為52%，4級以上概率為11%，5級以上為1%。專家同時表示，南加地震頻繁，民眾須保持警惕，常备不懈。
南加大地震專家酈永剛表示，根據美國地質調查報告，北加州蒙特利縣的Pinnacles西北方向10公里處19日晚發生規模5地震，當地約16萬居民有明顯震感。震波波及舊金山南區。
北加州規模5地震發生4個半小時後，美國地震中心再次報告，20日凌晨3時24分，大洛杉磯地區的商業市、距離華人聚居蒙特利公園市西南約5公里、距洛杉磯市中心以東約8公里處發生規模4.4地震。酈永剛表示，這是洛杉磯中心區域今年以來發生的最強一起地震。洛杉磯縣以及周邊地區居民普遍有震感，震動驚醒許多熟睡居民。根據地震引起的地面震動烈度（MMI）分布，震央區強度為4.5，居民有中等強度震感，桌上物件可能翻倒。洛杉磯城中區強度約為3.5，當地居民有輕微震感。
酈永剛表示，南加20日規模4.4地震發生後4.3秒，南加州地震預警系統（ShakeAlert）即提供地震警信，顯示地震初始定位。
他表示，從目前各項數據分析，大概率而言，南加20日的規模4.4級地震是一起主震-餘震序列，不大可能是前震-主震序列，引發規模5級以上強震的可能性極低。
酈永剛表示，南加本次地震的震源機制，為逆衝斷裂（reverse-thrust faulting）型，地震發生在洛杉磯盆地 （Los Angeles Basin）底部的隱斷層（Blind fault）。1987年10月1日，在本次地震震央東約7公里的Whittier Narrows曾發生規模6強震。他提醒，南加地震頻繁，民眾需保持警惕，常備不懈。
北加州蒙特利縣Pinnacles西北方約10公里處發生規模5地震；約4.3小時後，南加州大洛杉磯地區商業市附近再發生規模4.4地震，兩地都有明顯震感。 USGS指出，一周內再次發生規模3以上地震的機率為52%，4級以上為11%，而5級以上僅1%，顯示短期內雖仍需留意，但出現強震的機率偏低。 酈永剛表示，從現有數據看，這起地震大概率屬主震-餘震序列，不像前震-主震序列，因此引發規模5級以上強震的可能性極低，但南加仍需保持警惕。
精華 FAQ
北加州蒙特利縣Pinnacles西北方約10公里處發生規模5地震；約4.3小時後，南加州大洛杉磯地區商業市附近再發生規模4.4地震，兩地都有明顯震感。
USGS指出，一周內再次發生規模3以上地震的機率為52%，4級以上為11%，而5級以上僅1%，顯示短期內雖仍需留意，但出現強震的機率偏低。
酈永剛表示，從現有數據看，這起地震大概率屬主震-餘震序列，不像前震-主震序列，因此引發規模5級以上強震的可能性極低，但南加仍需保持警惕。
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