白宮前發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 川普前白宮發言人扎卡里亞遭加州律師公會調查，因她多次公開自稱律師、履歷稱法律顧問，卻未取得加州執照，外界質疑是否涉及無照執業。

川普 政府前白宮 發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）因多次公開自稱律師，遭加州 律師公會（State Bar of California）調查。她2011年取得南加州沛普丹大學（Pepperdine University）法學學位，曾參加加州律師考試但未通過。提出申訴的監督團體要求公會查明，她在電視節目及專業履歷對外使用的頭銜，以及她曾擔任法律顧問的工作，是否涉無照執業。扎卡里亞否認違法。

法律新聞網Law Commentary報導，非營利監督團體Campaign for Accountability於10月14日提出申訴。該團體11月19日公開加州律師公會一封日期為11月6日的回函，信中表示，申訴已轉交進一步調查，正指派調查員及法律顧問處理。公會目前尚未公布調查結果。

扎卡里亞今年10月獲川普任命，接替李維特（Karoline Leavitt）出任白宮發言人，上任僅五天便遭撤換。川普宣布任命時稱她為「律師」。10月13日，她首次主持白宮記者會，全程僅14分鐘，回答三個問題。同日，她在白宮南草坪被記者問及在哪一州通過律師考試，回答提到她搬往中國的經歷。

申訴指出，扎卡里亞今年10月5日登上電視節目「The Greg Kelly Show」時自稱律師。自2025年3月起，她至少18次在福斯新聞台亮相，被字幕標示為法律專業人士。申訴援引律師執照紀錄指出，扎卡里亞從未取得加州律師執照，查詢也未發現她在美國其他司法管轄區取得執業資格。

申訴也點名她的工作經歷。扎卡里亞曾在履歷列出，從2024年1月至2025年3月，她在川普盟友Richard Grenell創辦的非營利組織Fix California擔任全職首席法律顧問。她也曾表示，擔任過世界銀行（World Bank）及國際金融公司（International Finance Corporation）的外部法律顧問。監督團體要求公會查明，這些職務是否涉及提供法律意見，或從事其他依法須具備執照的工作。

扎卡里亞上月受訪表示，她曾向法律專家請教，對方認為她持有法學學位，可在提供法律分析時使用律師頭銜。她說，在節目上提供的是法律分析，並未提供法律意見。她也提到，當年準備加州律師考試時，正忙著搬往中國與丈夫團聚。她的發言人則稱，申訴出於政治動機，並表示相信公會最終會駁回申訴。

依加州《商業與專業法》，未持有效律師執照且未獲其他法定授權者，若擅自執業，或對外宣稱具備執業資格，可構成輕罪，最高可處一年縣監獄刑期、1000元罰款。提出申訴的團體要求，若調查證實違法，公會應將案件移交范杜拉縣（Ventura County）地方檢察官或其他有管轄權的檢方。