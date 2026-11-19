邱媽媽（左）的小女兒（右）不只替自己安排服務活動，也想到可以號召其他台灣家庭的孩子一起參與，於是自行創立Smilecho Phoenix社團，邀請鳳凰城台灣家庭的孩子投入志工服務及社區活動。（邱媽媽提供）

AI摘要 文章摘要整理： 一名隨台積電赴美的母親分享，原本抗拒離台的2名女兒在鳳凰城逐步適應美國生活，學業與自主學習能力也明顯提升。

台積電 赴美設廠，帶動台灣工程師舉家移居鳳凰城。一名2022年隨丈夫赴美的台積太太分享，兩個原本不願離台的初中及高中女兒，如今不僅逐漸適應美國生活，學業表現也明顯進步。她指出，美國教育制度與台灣不同，雖然沒有學測等升學考試壓力，但孩子平時課業與活動非常忙碌，也有更多元的機會去發展及嘗試。

邱媽媽表示，當初全家赴美，完全是因為丈夫接受台積電派遣。原本沒有移民計畫，當時兩個女兒分別就讀八年級下學期及十年級下學期，都是台灣一般公立學校的學生。

從得知搬遷消息到實際赴美，前後約一年半，邱媽媽利用這段時間，嘗試各種方式讓孩子做好心理準備，逐漸接受離開台灣的決定。她坦言，當時對美國教育制度不熟悉，除了台積電提供的學校資訊外，對選課、課外活動及大學申請等細節幾乎一無所知。許多事情都是搬到當地後，才一步步摸索。

邱媽媽提到，她非常重視英文、數學、及體育三大項目，因此在兩女兒從國小三年級開始就補習英文及嘗試各種體育，兩人英文基礎還算可以，但是台灣小孩口語能力通常還是沒辦法，因此在得知要舉家搬到鳳凰城前，她特地讓他們加強英文能力。

她表示，剛搬到鳳凰城前三個月，兩人都吵著要回台灣。約半年後，日常溝通才逐漸好起來，也慢慢融入當地學生生活。

不過，真正讓她意外的是孩子在學業上的變化。邱媽媽回憶，大女兒在台灣讀書時，經常讓家人擔心課業跟不上，甚至曾經讀書讀得非常辛苦，沒想到來到鳳凰城上高中，各科成績反而進步，數學成績經常滿分，也能修讀AP（大學先修）課程。

她認為，兩地教育最大差異之一，在於教學及考試方式。台灣比較重視反覆練習，有時一道題目需要練習很多次，也有不少較為刁鑽的考題；美國則比較重視學生是否理解概念，並讓學生依照能力選擇不同程度的課程。

例如，小女兒剛到美國時，學校經過測驗，發現她的數學程度已經超過當時年級，便詢問是否願意跳級修讀，她也因此能夠按照自己的程度學習。

不過，她也強調，美國學校並非沒有課業壓力，尤其選修AP課程後，考試及作業同樣不少，只是課程安排較有彈性，學生能依照自己的能力選擇適合的方向。

除了成績進步，大女兒最大的改變是逐漸建立自主學習能力。邱媽媽說，過去很擔心女兒在美國跟不上，甚至曾想從台灣帶回一大堆參考書，沒想到女兒反問她：「為什麼要用中文學英文？為什麼不直接用英文學英文就好了？」

女兒認為，既然已經在美國生活，就應該直接使用英文學習，不需要再透過中文轉換。這番話讓媽媽開始理解，孩子已經逐漸找到適合自己的學習方式。

如今大女兒已在亞利桑納州立大學（ASU）就讀，不但會主動研究未來想念的研究所，也規畫社團活動及大學課程，甚至希望三年完成大學學業。邱媽媽表示，相較過去在台灣時，大女兒許多事情仍需要父母操心，如今卻逐漸找到自己目標與方向，也會主動規畫未來，讓她既驚訝又欣慰。

邱媽媽分享，來到美國後，最重要的不是害怕孩子輸在起跑點，而是鼓勵他們勇於嘗試。即使最後沒有成功，也能從過程中找到自己的能力與方向。