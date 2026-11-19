原本開心迎新生命 返台灣前丈夫卻猝逝
一對台灣夫妻赴美迎接新生兒後準備返台，丈夫卻在機場猝逝，南加州台美急難救助協會隨即介入，協助妻兒處理後事、食宿與行政事宜。
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一對台灣夫妻赴美迎接新生兒後準備返台，丈夫卻在機場猝逝，南加州台美急難救助協會隨即介入，協助妻兒處理後事、食宿與行政事宜。
一對年輕台灣夫妻赴美生子，原本準備帶剛出生不久的寶寶搭機返台，不料丈夫卻在機場突然倒地，經送醫搶救仍回天乏術，留下妻子獨自帶年幼的孩子。面對突如其來的變故幸得南加州台美急難救助協會即時援助。
南加州台美急難救助協會接獲消息後，立即派員前往關懷，協助安排臨時食宿、緊急現金周轉及相關行政手續，陪伴母子度過最無助時刻，也讓海外台灣人在遭逢意外時，多了一份及時的依靠。
台美急難救助協會會長徐菡美表示，協會接獲消息後，立即派員前往關懷，了解母子是否有保險、緊急現金周轉及臨時食宿等需求，希望在台灣同胞於洛杉磯遭遇突發事故時，及時伸出援手，協助他們度過最困難的時期。
徐菡美說，事發後，妻子帶年幼的寶寶留在美國處理先生後事及相關事宜，約一個多月後才返回台灣。期間，協會也協助聯繫政府機關，處理相關行政手續，盡可能提供必要協助。她坦言，這起事件是近期以來，讓她印象最深、也最感到痛心的事件之一。
徐菡美表示，協會接獲急難事件的管道，主要包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處轉介及民眾自行求助，有時會員正在用餐，甚至一大早，就可能接到緊急通知，必須立即協調人力、提供經費及各項協助。儘管救助工作往往來得突然，也需要投入時間與心力，但能夠集結一群人的力量，及時幫助在海外遭遇困境的台灣同胞，讓她深感這份工作的價值與意義。
台美急難救助協會聯絡電話:626-268-3626。
這對年輕台灣夫妻是赴美生子，原本準備帶剛出生不久的寶寶搭機返台，沒想到丈夫在機場突然倒地後送醫不治，讓妻子只能先留在美國處理後續事宜。 丈夫過世後，妻子必須獨自帶著年幼寶寶留在美國，處理先生後事與相關行政手續，也需要臨時食宿與現金周轉，約一個多月後才返回台灣。 協會接獲消息後立即派員關懷，協助安排臨時食宿、緊急現金周轉，並聯繫政府機關處理行政手續，讓遭逢突發變故的母子在最無助時刻獲得及時支援。
精華 FAQ
這對年輕台灣夫妻是赴美生子，原本準備帶剛出生不久的寶寶搭機返台，沒想到丈夫在機場突然倒地後送醫不治，讓妻子只能先留在美國處理後續事宜。
丈夫過世後，妻子必須獨自帶著年幼寶寶留在美國，處理先生後事與相關行政手續，也需要臨時食宿與現金周轉，約一個多月後才返回台灣。
協會接獲消息後立即派員關懷，協助安排臨時食宿、緊急現金周轉，並聯繫政府機關處理行政手續，讓遭逢突發變故的母子在最無助時刻獲得及時支援。
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