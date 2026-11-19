領取免費火鷄和節日食物箱車隊中的奔馳，相當引人注目。（記者楊青/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州感恩節前各界大量發放免費火雞與食品，Foothill Unity Center等活動以降低門檻協助弱勢，但也因缺乏嚴格資格審查，出現資源是否被非急需者分走的爭議。

感恩節 即將到來，南加州 各地非營利組織、教會、政府機構及社區團體紛紛舉辦免費火雞及感恩節食品發放，希望讓經濟困難家庭，也能享用豐盛節日大餐。然而，在一片愛心送暖的氣氛中，一個值得思考的現象逐漸浮現：部分免費食品發放活動幾乎不設資格審查，只要排隊就能領，甚至有開奔馳、寶馬等豪汽的民眾前來，讓人不禁質疑，有限的慈善資源，是否真正送到最需要幫助的人手中？

聖蓋博谷非營利組織Foothill Unity Center 18日在蒙羅維亞舉辦年度感恩節食品發放，透過汽車排隊方式，向社區家庭發放感恩節食品箱。志工忙著將食品裝上汽車，民眾則依序排隊領取，活動從上午8時持續至下午4時。

這項服務主要面向糧食不足的家庭。Foothill Unity Center長期服務聖蓋博谷12個社區，提供食品援助及其他社會服務。由於今年食品價格持續高漲，加上聯邦營養補充援助計畫（SNAP）面臨經費縮減。該組織表示，社區對食品援助的需求正在增加，呼籲企業及民眾捐款、捐贈食品，協助更多家庭過節。

該中心負責人表示，今年的感恩節免費火鷄和食物發放本周已持續兩天，18日是行車領取，民眾不用下車，裝完車就走，領取原則上需提前登記，但中心本著信任原則，不查收入。換言之，只要登記，都可免費領取。

南加 每年感恩節前都有大量火雞發放，從洛杉磯市區、聖蓋博谷到內陸及橙縣，許多組織採先到先得方式，有些活動只要求登記，有些甚至不要求提供收入證明或其他經濟狀況資料。例如，洛杉磯縣多個YMCA分會、教會及社區組織陸續展開發放，讓更多居民有機會領取節日食品。

這些活動的共同特色，是方便、快速，盡可能降低申請門檻，讓有需要的居民不必經過繁複程序便能獲得。但另一方面，當活動不設明確資格限制，也難免出現資源被非急需人士領取的疑慮。

開豪華汽車前來領取免費火雞，不一定代表這些家庭不需要援助。這些好車可能是家庭多年前購買的，也可能是貸款購車，甚至是家庭成員共用的交通工具。部分家庭雖然有工作、有車，卻可能同時面臨高房租、醫療費、失業或其他經濟壓力。尤其是生活在洛杉磯地區的家庭，收入看似不低，但扣除住房、交通、保險及日常開銷後，仍可能入不敷出。

不過，另一個問題同樣值得正視：非營利組織的食品、火雞及捐款，都來自有限社區資源。當真正面臨飢餓、失業、收入中斷或生活困境的家庭，與經濟狀況相對穩定的居民同時排隊領取，而活動又缺乏基本資格管理，慈善資源是否可能被稀釋？

尤其今年食品價格居高不下，聯邦食品援助計畫又面臨預算調整，非營利組織本身也承受更大服務壓力。如何讓資源發揮最大效益，值得思考。

慈善需要溫度 也需要公平

感恩節的意義，本來就是分享、感恩與關懷弱勢。有人因為一隻火雞，得以一家人在節日團聚；也有人可能因為失去工作、收入不足，連一頓普通的晚餐都難以負擔。

免費食品發放活動值得肯定，願意捐款、捐物及投入時間的志工更值得感謝。但慈善不應只是把東西送出去，更重要的是讓真正需要的人得到幫助。

在感恩節的愛心熱潮中，如何讓善意不被浪費，讓有限的資源發揮最大社會價值，或許才是這些免費火雞活動背後更值得思考的問題。

聖蓋博谷非營利組織Foothill Unity Center在蒙羅維亞舉辦年度感恩節食品發放活動，透過汽車排隊方式，向社區家庭發放感恩節食品箱。（記者楊青/攝影）

聖蓋博谷非營利組織Foothill Unity Center在蒙羅維亞舉辦年度感恩節食品發放活動，透過汽車排隊方式，向社區家庭發放感恩節食品箱。有民眾駕駛豪車品牌路虎前來領取。（記者楊青/攝影）

領取免費火鷄和節日食物箱車隊中的凌志，相當引人注目。（記者楊青/攝影）

聖蓋博谷非營利組織Foothill Unity Center在蒙羅維亞舉辦年度感恩節食品發放活動，透過汽車排隊方式，向社區家庭發放感恩節食品箱。（記者楊青/攝影）