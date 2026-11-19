南加州19日遭遇本季首波大氣河流風暴，強降雨席捲洛杉磯地區。（記者邵敏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州暴雨引發洛杉磯多處淹水與救援事件，消防員救出受困民眾與犬隻，野火災區則面臨泥流風險並已啟動撤離警告。

南加 州19日遭遇大氣河流風暴，強降雨席捲洛杉磯 地區，聖蓋博谷多個華人城市也被列入洪水警戒範圍，消防員接連出動救援。部分地區一小時降雨量達2.26英寸，短時間內大量降雨增加城市淹水及山洪風險。

根據國家氣象局19日發布的洪水警報，洛杉磯多地當天出現道路積水及洪水險情，聖蓋博谷華人區，包括巴沙迪那、阿罕布拉、鑽石吧 、哈岡及艾爾蒙地等地，都被列入警示範圍，19日聖費南度谷靠近恩西諾水庫（Encino Reservoir）一帶，一小時降雨量高達2.26英寸，部分地區降雨速度超過每小時1英寸。

據洛杉磯消防局紀錄，當天聖費南度谷多處發生涉水救援事件。消防人員上午8時22分在Sepulveda Basin救出一受困女子，利用直升機短距離吊運方式將她送至安全地點，隨後由救護人員送醫。上午8時8分，Sherman Oaks的Sepulveda Boulevard附近，一輛汽車被約1.5英尺深的積水困住，消防員救出車內一乘客及狗。此外，Panorama City的Roscoe Boulevard附近也發生搜救事件，消防人員接獲通報，有男子進入排水道。救援隊伍出動地面、空中及水上人員搜索約50分鐘，但最後未發現受困者。

除上述地區，洛市中心、太陽谷（Sun Valley）、影視城（Studio City）及范奈斯（Van Nuys）等地也受到強降雨影響，街道出現積水。多條道路及高速路傳出淹水情況，報導指出，101號公路與170號公路交會處、210號公路La Tuna Canyon Road附近、101號公路Coldwater Canyon路段，以及405號公路Mulholland Drive附近均有積水通報。

風暴不只影響洛杉磯市區，也使多處曾遭野火燒毀的地區面臨泥流及碎屑流威脅。當局針對伊頓野火、寶馬山野火等災區周邊高風險住宅區發布撤離警告，提醒居民做好離開準備。巴沙迪那、艾塔迪那、Eaton Canyon、Rubio Canyon及Kinneloa Mesa附近區域。洛縣警局已派員通知相關住戶，提醒居民準備撤離，並留意泥石流風險。

加州已啟動州政府應急運作中心，協調各部門因應可能發生的洪水及泥流災情，並將消防人員、救援設備及水上救援隊伍預先部署至高風險社區。氣象局預測，洛縣大部分地區累積雨量可能達1至3英寸，朝南山坡及山區局部地區可能達2至5英寸。強風也可能伴隨降雨出現，低海拔地區陣風可達每小時35英里，山區則可能達每小時50英里，雨水浸透的土壤及強風可能造成樹木倒塌和停電。

當局提醒，民眾切勿駕車穿越積水道路，即使看起來水位不深，也可能因水流迅速增加而使車輛受困。居住在山坡、峽谷及近期山火燒毀區附近的居民，應密切留意地方政府發布的撤離通知及最新天氣警報。