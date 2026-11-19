洛縣檢察長霍克曼。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 蘭卡斯特一宗因情感糾紛引發的槍擊縱火案，造成4人死亡、多人受困；被告桑多瓦已認罪，11月17日被判4個不得假釋的無期徒刑。

洛杉磯 福斯新聞台FOX 11報導，2024年發生於蘭卡斯特（Lancaster），因情感糾紛造成四人死亡的槍擊縱火案，被告是現年21歲的男子桑多瓦（Miguel Diego Sandoval）今年8月13日承認所有罪名，11月17日遭判四個不得假釋的無期徒刑。

這起事件發生於2024年11月16日，北塔布勒路（North Tabler Avenue）44500號街區。根據洛縣 檢察長辦公室，當時年僅19歲的桑多瓦喬裝打扮，深夜守在一處民宅外，至屋內人員熟睡後闖入民宅，開槍殺害殺害21歲的馬昆丹（Janvi Maquindang）、25歲的阿卡艾克（Christine Aca-ac）、24歲賈西亞（Edwin Garcia）及21歲的蒙特貝洛（Matthew Montebello）。

桑多瓦隨後縱火焚燒房屋，企圖掩蓋罪行，還造成三隻狗死亡、兩名未成年人受困屋內。其中一名16歲少女將自己反鎖房內，撥打911後成功逃生。遭槍擊的艾卡克、馬昆丹及賈西亞當場死亡，警方於著火的屋內救出蒙特貝洛，他昏迷五天後不治，家屬捐出器官與組織。

事發兩年，桑多瓦承認「多重謀殺」、「埋伏等待」、槍械與特殊情節加重指控等四項一級謀殺罪。根據洛縣檢察長辦公室，他另承認一級住宅入室竊盜（犯案時屋內有人）、縱火焚燒有人居住的建築物、謀殺未遂，及可能造成嚴重身體傷害或死亡的虐待兒童等重罪；還承認三項虐待動物重罪、銷毀或藏匿證據等輕罪。

洛縣檢察官鮑特（Alexander Bott）8月向洛縣高等法院法官奧爾梅多（Charlaine F. Olmedo）表示，檢方決定是否尋求死刑前，已接受辯方提出用不得假釋的無期徒刑為條件的認罪協議。法院紀錄並未揭露桑多瓦縱火前，在屋內活動的確切順序；洛縣警局兇案組也並未公布如何將他與犯罪現場聯繫起來等細節。

檢方指出，這起事件是因桑多瓦前男友迪倫馬昆丹與其分手所引發的報復行動，犯案時，迪倫不在屋內。洛縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）說，被告與男友分手後殺害四名無辜人士，「這是起精心策畫的暴力行為，他將終身於監獄度過。」

8月庭審期間，奧爾梅多聽取20多名受害者親友陳述犯罪事件對他們造成的影響。迪倫在法庭上說，「你奪走我身邊的人，但你沒奪走我生活及去愛的能力。」蒙特貝洛母親塞萊斯特（Celeste）告訴法官，其他人「因我兒子得以活下去。」賈西亞的姊妹透過他人代讀的聲明說，「從沒想過會用這種方式失去我的兄弟，我們永遠不會忘記他。」