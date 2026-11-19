專家表示，無論是為了預防大地震、長時間停電、網路及金融系統故障，或其他突發危機，最重要的是在災難發生前做好準備。（AI生成示意圖）

AI摘要 文章摘要整理： 社群平台掀起末日防災風潮，促使加州居民搶購食物、水與避難設備；專家則提醒，防災應從基本物資與家庭計畫做起，不必過度花費。

隨著有關緊急防災準備及「世界末日」情境的視頻在社群廣泛傳播，全美民眾對防災及緊急應變物資的需求逐漸升溫。從冷凍乾燥食品、飲用水儲存桶，到地下避難所，專門販售生存及防災物資的業者表示，愈來愈多人為可能發生的突發危機做準備。專家提醒，南加地震 風險較高，居民應及早準備家庭應急物資及避難計畫，但防災不必花費數千元，從基本生活必需品開始逐步準備即可。

FOX電視報導，近期社媒出現大量有關緊急防災及「末日準備」（Doomsday Preparedness）的影片，部分創作者呼籲民眾趁危機發生前，及早儲備食物、飲用水及其他生活必需品。

其中一段影片展示大量囤積的白米、豆類、飲用水、罐頭食品及發電機，發布者表示，這僅是第一批準備好的物資。其他影片則列出家庭應備妥的物品清單，並詢問網友，若發生重大危機，家中是否已做好準備。

近期科技及基礎設施接連發生故障，包括網路系統服務中斷、全美航班停飛，以及銀行系統傳出技術問題，也讓民眾更加關注，公共服務突然中斷對生活的影響。

位於南加范奈斯（Van Nuys）的SOS Survival Products，業主Jeff Edelstein表示，近期顧客購買各類緊急應變物資的需求增加，其中最受歡迎的商品之一是冷凍乾燥食品（Freeze-dried Meals），口味包括照燒雞肉及牛肉千層麵等。

Jeff Edelstein表示，店內約有45種餐點選擇，部分產品在適當保存條件下，保存期可達15至30年。緊急飲用水儲存桶也是熱門商品，店內販售容量達55加侖的儲水桶，以及便攜式廁所套件，這些商品近來尤其受歡迎。

Jeff Edelstein指出，部分顧客是受網路上令人不安的訊息影響，才開始大量採購應急物資。他說，現在有些人感到恐慌，網路上別人說什麼，他們都會相信。」

除了食品及飲用水，一些民眾更進一步考慮建造地下避難所。Atlas Survival Shelters負責人Ron Hubbard表示，過去15年來，公司一直為客戶建造地下避難設施，產品價格從約2萬元到數百萬元不等。

Ron Hubbard估計，目前全美約有8000萬人自認是「末日準備者」（Preppers），顯示防災準備風潮已逐漸擴大。他也指出，美國及歐洲政府近年均加強防災宣導，包括建議民眾為可能持續較長時間的停電做好準備。

不過，專家強調，做好緊急應變準備，不等於必須投入大筆金錢。對南加州 居民而言，地震可能毫無預警發生，家庭應優先備妥基本生活物資，並制定緊急聯絡及撤離計畫。

網路資訊專家Arif Halaby表示，民眾提高防災意識是好事，但不必花費數千元才能開始。他建議，汽車油箱平時應至少保持半滿，以免緊急狀況發生、燃油供應受影響時，無法及時加油。

專家建議，家庭應準備足夠的飲用水及不易腐壞的食品，並備妥處方藥、急救用品、手電筒、電池及其他緊急照明設備。此外，家中若有兒童、長者或寵物，也應預先準備符合其特殊需求的物資。

家庭還應制定緊急聯絡及撤離計畫，確保每位成員都知道災難發生時如何聯繫彼此、前往何處避難，以及在電力、通訊及其他重要公共服務中斷時如何應對。