在加州駕照考試最難合格的十個地方之中，有五個來自洛縣，合格率只得三至四成左右；但洛縣同時也有不少地方容易通過駕照考試，合格率高達七成以上。（示意圖，Unsplash / Bas Peperzak）

AI摘要 文章摘要整理： 最新報告分析加州165個DMV駕照考試通過率，指出洛杉磯縣多個車管所難度全州最高，貝爾花園僅32%通過，且近10年多地下滑明顯。

一份最新發布的報告分析了加州 全部165個車輛管理辦公所的駕照考試通過率，揭示最難通過考試的幾個車管所，都在洛杉磯縣，而且合格率較十年前顯著下滑。最難從中獲取駕照的首個高難度車管所在貝爾花園（Bell Gardens），僅有32%的考生在去年的駕照考試中合格。

該報告由南加州數據新聞媒體The Basin發放，除了統計加州各車管所的最新駕照考試合格率外，亦把這個比率與十年前的作比較。紐約郵報引述The Basin的分析指出，洛杉磯縣擁有24個車輛管理局（DMV office），是全加州駕照考試最難通過的所在地。在全州駕照考試最難合格的十個地方之中，有五個來自洛縣 。

首四位最難通過駕照考試的洛縣車管所，依次位於貝爾花園市（Bell Gardens），華人 聚居區附近的巴沙迪那市、艾爾蒙地市，及范奈斯社區（Van Nuys）。

在洛縣貝爾花園市的車管所給予駕駛考員最大挑戰，合格難度排名最高。去年共有1萬2314人參加駕駛考試，僅有32%的人通過，與2017年的67%通過率大幅下滑一倍多。

巴沙迪那市車管所的難度排名第二。2025年共1萬6062人參考試，合格人數比率僅高於貝爾花園市兩個百分點，即有34%的考生合格，但這比例大大低於該市在2017年的49%。

艾爾蒙地市的車管所考試難度就低一點，是難度高的第三位。去年參加駕駛考試的9471人中，有38%合格，但較2017年的比率顯著低了20%。

第四位的難度在范奈斯社區，合格率又再高一點。在2025年共1萬782人參與考試，42%通過考試獲得駕照，但這比例仍低於2017年的55%合格率。

研究資料來自加州車輛管理局（DMV）於2016年7月至2025年12月期間全州各辦公所的駕駛考試記錄。

但洛杉磯縣也有不少地方的駕照考試合格率高企，並非全俱難以通過。去年，紐霍爾（Newhall）車管所的駕照考試通過率為82%。蘭卡斯特（Lancaster）、長堤（Long Beach）及溫芮加（Winnetka）三地亦名列洛縣駕照考試最容易通過的前五名，合格率均超過75%。第五位最易取得駕照的洛縣地方是洛杉磯市，去年共1萬5637人參加駕駛考試，75%合格，高於2017年的56%。