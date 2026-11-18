加州中區聯邦檢察官17日公布，一24歲的英國駭客協助策劃網路犯罪行動，入侵包括加州在內全美至少12家公司電腦系統，並竊取受害者價值超過1160美元的加密貨幣。路透社

AI摘要 文章摘要整理： 英國駭客Buchanan與同夥以簡訊釣魚、假網站及SIM卡交換攻擊，入侵全美多家企業並盜走至少1,160萬元加密貨幣，5人全數認罪受罰。

加州 中區聯邦檢察官17日公布，一24歲的英國駭客 協助策劃網路犯罪行動，入侵包括加州在內全美至少12家公司電腦系統，並竊取受害者價值超過1160美元的加密貨幣 。法官John W. Holcomb 17日判處他六年聯邦監獄徒刑。

被告是來自蘇格蘭Dundee的Tyler Robert Buchanan，他是該犯罪集團的成員之一。該集團利用詐騙簡訊、假冒網站及盜用的身分資料，取得企業機密資訊，最終盜取受害者加密貨幣帳戶中的資產。

據加州中區聯邦檢察官辦公室資料，這項犯罪計畫於2021年9月至2023年4月期間運作，鎖定科技、電信、娛樂及加密貨幣等產業的企業。調查人員表示，Buchanan及其同夥向企業員工發送數百簡訊，假冒員工所屬公司或值得信賴的資訊科技服務供應商。這些簡訊內含連結，會將使用者導向仿冒網站，而這些網站刻意模仿合法公司的登入頁面。

當員工輸入使用者名稱及密碼後，駭客便會竊取這些登入資訊，並利用它們入侵企業帳戶及電腦網路。被竊取的資料包括機密商業資訊，以及個人資料，例如姓名、電子郵件地址、電話號碼和帳戶登入憑證。

檢察官表示，該集團開發一套網路釣魚程式，能夠自動將竊取到的登入資訊轉發至一個由Buchanan和另一名犯罪成員管理的Telegram頻道。然而入侵企業網路只是整個犯罪計畫的一部分。接著，駭客利用竊取到資訊，找出持有加密貨幣的個人受害者，並入侵他們的線上帳戶。

為繞過雙重身分驗證，該集團使用一種稱為SIM卡交換攻擊（SIM Swapping） 的手法。這種手法是透過欺騙或誘使手機電信業者，將受害者的電話號碼轉移至犯罪分子所控制的裝置。一旦號碼轉移完成，駭客便能攔截透過簡訊傳送的安全驗證碼，進而有機會控制受害者的金融帳戶及加密貨幣錢包。

2023年4月檢方對Buchanan位於蘇格蘭住所進行調查時，發現與多家受害企業相關的檔案，及屬於遭該犯罪行動鎖定的個人身分資料。調查人員也發現加密貨幣錢包的復原助記詞（Recovery Phrases），及至少一名受害者的帳戶登入憑證。

檢察官表示，這項犯罪計畫結束時，Buchanan及其同夥已從美國各地的受害者手中竊取至少1160萬元的虛擬貨幣。

此案最終導致Buchanan及另外四名同夥遭到聯邦刑事起訴，五人均已認罪。Buchanan於4月17日承認串謀進行電信詐欺及加重身分盜用兩項罪名。另外四名被告刑期介於兩年至十年之間，其中包括來自佛羅里達州、22歲的Noah Michael Urban，他被判處十年監禁。