報告指出，從2025年1月20日至今年8月6日，移民暨海關執法局（ICE）逮捕亞裔移民逾2萬1000人次。（Stop AAPI Hate）

AI摘要 文章摘要整理： NBC報導指出，加州華女遭路怒攻擊後被索要綠卡，反映川普回任後亞裔移民面臨更頻繁的執法與日常歧視壓力。

川普重返白宮後，亞裔移民 遭逮捕、拘留和遣返的人次大幅增加。據NBC電視台18日報導，移民身分也成了日常衝突中被拿來攻擊的理由。有華女稱，她過馬路時險被車撞，她稱要打911報警時，對方司機上前要求她出示綠卡 。

反仇亞組織Stop AAPI Hate分析聯邦執法紀錄發現，從2025年1月20日至今年8月6日，移民暨海關執法局（ICE）逮捕亞裔移民逾2萬1000人次，是前一屆政府同等期間的5倍多。其中，ICE紀錄列為中國籍的約占四分之一，加州 是全美逮捕亞裔移民人次最多的州。

有加州華女向該組織反映，今年她走在人行穿越道上時，一輛車突然朝她加速，她往後退才避開。她說，自己打911報警時，司機上前質問，要求她出示綠卡，罵她是「非法移民」，還試圖搶走她的手機。這段自述收錄在該組織10月發布的報告中。

反仇亞組織另檢視2023年初至今年6月底接獲的1825件反亞裔仇恨通報。在涉及排斥移民言行的通報中，要求當事人證明公民身分、質疑其居留資格，或揚言向ICE舉報的案件，占比由2023年的3%升至今年上半年的13%。

Stop AAPI Hate的ICE逮捕報告，以其執法紀錄為依據，這些紀錄是研究人員透過公開申請向ICE取得的。在上述期間，ICE共記錄2萬1078人次亞裔移民遭逮捕、1萬8769人次遭拘留、9590人次遭遣返，較前一屆政府同等期間分別增加436%、512%和1103%。其中，今年7月逮捕達1950人次，是川普第二任期截至8月6日的單月最高。

按ICE紀錄的國籍欄位劃分，印度約占亞裔被捕人次的29%，中國占25%。報告指出，兩者的被捕占比與各自在全美亞裔非公民人口中的比重大致相符。寮國移民的情況則更為突出，在全美亞裔非公民人口約占0.6%，卻占亞裔被捕人次近5%。研究員提醒，ICE紀錄的國籍，有時無法反映難民或無國籍人士的實際身分。

從逮捕地點看，全美每四次涉及亞裔移民的逮捕，約有一次發生在加州，德州和紐約州分別約占13%和9%。若把各州的被捕占比與人口占比相比，奧克拉荷馬州的差距尤其明顯。該州的亞裔被捕人次占全美的比重，是其亞裔非公民人口占全美比重的9倍多。

明尼蘇達州也有類似落差。全美在寮國出生的非美國公民約有9%住在該州，但ICE紀錄中涉及寮國移民的逮捕，約18%發生在當地。報告指出，當地被捕的寮國移民多為45至59歲男性，其中不少人兒時便以難民身分來美。