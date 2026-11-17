亞馬遜網站還在出售Pixie-Paw，但庫存顯示只剩10個。（亞馬遜官網圖片）

AI摘要 文章摘要整理： 一款主打3歲以上兒童的AI小貓玩具Pixie-Paw，被NBC測試發現可談論暴力與性相關敏感內容，促使多家零售商緊急下架並引發安全爭議。

一款專為幼童設計且內置人工智能（AI）功能的熱門小貓玩具，近日被揭發向兒童講述涉及性暴力、謀殺及歷史暴行的故事，引起社會關注並遭多家零售商停售。

這款名為Contixo AI Pixie-Paw的玩具，外型是一隻可愛的小貓，擁有一雙大眼睛及生動表情。Contixo在官網表示，這款玩具採用ChatGPT技術，能夠「提供不斷演變的故事、引導式角色扮演及學習體驗」，並稱透過手機應用程式中的家長控制功能，可為孩子提供「安全且可自訂的使用環境」。

但NBC News最近調查發現，Contixo AI Pixie-Paw有可能向兒童講述令人毛骨悚然的內容。記者在詢問玩具有關歷史上一些最嚴重的事件，包括種族滅絕及戰爭罪行時，發現玩具竟然毫不避諱提供露骨細節，顯示其安全防護機制可能非常薄弱。例如詢問Pixie-Paw有關羅興亞種族滅絕事件，玩具回答，這場暴行涉及「大規模屠殺、焚燒村莊、強姦，以及數十萬羅興亞人逃往孟加拉國」。

當記者追問有關性暴力的問題時，玩具表示，這類暴力行為是「用來羞辱、恐嚇、懲罰他人，或迫使人們逃離的手段。當中可能包括強姦、輪姦、威脅、強行脫去衣物、性侵犯及其他形式的脅迫」，甚至進一步解釋「輪姦」定義。

Pixie-Paw在回答涉及多宗嚴重歷史事件的問題時，幾乎沒有表現出任何限制。這些事件包括柬埔寨紅色高棉政權統治時期的暴行、2018年敘利亞沙林毒氣攻擊，以及2022年俄羅斯對烏克蘭發動的攻擊等。只有當記者詢問如何使用沙林毒氣時，玩具安全防護機制才發揮作用。不過，它仍願意解釋這種神經毒劑如何殺死人類。在被問及某些敏感議題如反猶太主義及如何使用槍械時，玩具則完全沒有回應。

NBC News表示，記者是在亞馬遜網站搜尋「AI玩具」時，發現Pixie-Paw被列在搜尋結果相當前面的位置，因而決定對其進行測試。

出售該商品的沃爾瑪 、Target 和梅西百貨表示，會把Pixie-Paw從網站下架，亞馬遜則沒有回應相關置評要求。沃爾瑪發言人表示，很重視任何可能違反市集政策的情況。目前，已暫時移除該賣家所提供的商品，以便進行調查，並會根據調查結果採取任何必要的進一步措施。

儘管Pixie-Paw聲稱使用ChatGPT技術，並標榜適合年僅3歲的兒童使用，但ChatGPT的開發公司OpenAI在其《使用條款》中明確規定，使用者必須年滿13歲。OpenAI表示，13至18歲的未成年人必須取得父母或監護人的同意，才能使用ChatGPT。目前正在調查Contixo是否透過OpenAI API（應用程式介面）為其玩具提供人工智能功能。OpenAI訂有明確規則，禁止任何利用、危害或將未成年人性化的ChatGPT使用方式，其中包括向兒童展示不適合其年齡的色情或性相關內容。