美75歲以上仍背房貸長者近400萬 15年暴漲一倍
美國雖有更多房主已清還房貸，但75歲以上仍背房貸者在15年內暴增至393萬，反映晚買房與退休財務壓力加劇。
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美國雖有更多房主已清還房貸，但75歲以上仍背房貸者在15年內暴增至393萬，反映晚買房與退休財務壓力加劇。
今天在美國，清還了房貸的人數比近幾十年來的任何時期都更多；然而，卻越來越多高齡房主仍在每月支付房貸。一項調查顯示，75歲及以上的美國長者仍在擔負房貸的高達接近400萬人，在15年內增逾一倍。
紐約郵報報導，房地產資訊公司Realtor.com對美國人口普查局的數據作出一項最新的分析發現，在2025年，全美41%的自住房屋已完全屬於業主所有，即清還了全部房貸，這比率高於2010年的32.8%。
但這一趨勢在75歲及以上的房主中，卻出現驚人的轉變。他們在這個暮年時段仍要背負房貸，而他們之前的幾代人卻更多地在這年齡已經清還房貸。在過去15年中，這個高齡層擁有仍須付抵押貸款房屋的房主，數量增加了一倍多，從2010年的179萬人，躍升至2025年的393萬人。
分析指出，原因不僅是美國老年人的人口增加。Realtor.com高級經濟學家許嘉怡（Jiayi Xu，音譯）解釋這現象時表示，有些家庭在較晚的年齡才購買第一套房產，導致抵押貸款的還款期，伸延到一個其前幾代人已經無債的年紀。
Realtor.com的數據分析顯示，現時首次購屋者的平均年齡已達到創紀錄的40歲，凸顯了美國人越來越在人生的較後期，才進入房屋市場。75歲及以上的房主之中，仍在負擔房貸的比率從15年前的20.3%，攀升至現在的28.7%。即是說，目前每四名75歲或以上的長者房主之中，就有一人仍在償還房貸。
這個數據令人倍感震撼，因為一直以來，擁有已還清貸款而完全自身擁有的房產，被視為退休後財務保障的基石，但現在竟有相當比例的退休人士仍在負擔房貸。另一方面，在美國不同地區的居民還清房貸的比率大不同，可見住在不同地區對負擔房貸情況存在差異。
在全美50個最大的都會區中，邁阿密在無抵押貸款住房擁有率方面，遙遙領先，45.9%的自住房屋為業主完全擁有產權（已還清房貸）；紐約州的水牛城（Buffalo）則緊隨其後，為45.6%；匹茲堡位居第三，為45.5%。敬陪末座的全權擁有自住房屋最低比率是華盛頓特區，在這裡，高達73.2%的自住房屋仍有貸款在身。
根據 Realtor.com 依美國人口普查局數據的分析，2025年全美75歲及以上仍背房貸的長者約有393萬人，較2010年的179萬人大幅增加，15年內增幅超過一倍。 主要原因是越來越多人在較晚年才首次購屋，首次購屋者平均年齡已達40歲，導致30年期房貸的還款時間延後，甚至延伸到本來應已退休、無債的年紀。 在全美50個最大都會區中，邁阿密的自住房屋完全擁有率最高，為45.9%；華盛頓特區最低，仍有73.2%的自住房屋背有貸款，顯示地區差異相當明顯。
精華 FAQ
根據 Realtor.com 依美國人口普查局數據的分析，2025年全美75歲及以上仍背房貸的長者約有393萬人，較2010年的179萬人大幅增加，15年內增幅超過一倍。
主要原因是越來越多人在較晚年才首次購屋，首次購屋者平均年齡已達40歲，導致30年期房貸的還款時間延後，甚至延伸到本來應已退休、無債的年紀。
在全美50個最大都會區中，邁阿密的自住房屋完全擁有率最高，為45.9%；華盛頓特區最低，仍有73.2%的自住房屋背有貸款，顯示地區差異相當明顯。
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