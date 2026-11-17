賭城拉斯維加斯紙醉金迷，其魅力對超豪賭客尤甚。最近一份被披露的保密文件顯示，輸大錢可獲回贈金額，輸得越多，回贈比率越高。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 外洩文件顯示拉斯維加斯賭場為豪賭客設有輸錢回贈制度，輸得越多退得越多，最高可返46萬元，但須經賭場審核。

在賭城 拉斯維加斯下注考驗運氣，即使輸錢都會令人興奮——最近一份讓人瞠目結舌的賭場文件遭外洩，揭示豪賭客們即使輸精光，卻可以帶走數十萬元現金作安慰獎，因為各賭場秘密地為豪客制定回贈金額比率，即使輸掉200萬元，也能獲得46萬元聊以舒心，而且輸得越多，回贈越多。

紐約郵報報導，這是一份機密文件，由拉斯維加斯當地熟知內幕的業界人士Scott Roeben在其博客「Vital Vegas」上披露，內容是賭客可以取回賭輸金錢的回贈金額計算表，顯示豪賭客如何能挽回部分巨額賭資損失。文件是從一家未披露名稱的賭場中獲取，但Roeben提及消息來源形容這個回贈金額計算表，實是賭城的一般標準。

文件名為「機票/折扣政策」（Airfare/Discount Policy），列出現金回贈的階梯式比例，輸得越多，回饋額越高。最低的回贈資格是輸掉2萬5000元，可獲最低回饋率3%，取回750元；輸掉10萬元拿回8000元；輸掉50萬元取多一點至7萬5000元。

回贈比率會隨著輸掉的金額增多而提升。運氣不佳的豪客輸了100萬元，可獲17萬元退款；最高賠付金額是驚人的46萬元，這要輸掉高達200萬元才可領取，相當於23%的「折扣」。

這些鮮為人知的安排被稱為「虧損折扣」（Discounts on Loss，簡稱DOLs），是賭場用來吸引和留住最富有顧客的奢華優惠之一。這就好比為那些揮金如土的豪賭客，舖墊紅地毯來熱烈歡迎一樣。

不過，輸錢回贈卻不是必然根據上述回贈比率列表而自動發放。賭場會權衡各種因素，以決定回贈是否划算，才決定如何交易。考量因素包括遊戲類型、賭注大小及玩家在賭桌旁停留多久。

上述保密文件還包含一個值得注意的例外：骰子遊戲不打折，沒有回贈，運氣不佳的閣下自理。

為了留住富豪賭客而向他們返還部分輸掉的錢，在過去也有先例，不過那只是個別賭客跟賭場談判的結果，而非今次所披露的制度性安排。

2011年，二十一點玩家Don Johnson透過與大西洋城三家賭場談判，獲得了有利的賭局規則和高達20%的輸錢返還，從而取回超過1500萬元，此事曾轟動一時。