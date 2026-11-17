副總統范斯表示，白宮目前未發現任何迫在眉睫的危機，美國民眾無須恐慌性囤積糧食和飲水，但仍應做好基本防災準備。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 面對社媒瘋傳各國籲囤糧囤水的消息，范斯強調美國目前沒有迫切危機；文章並整理多國備災政策，說明多屬長期防災而非世界大戰警訊。

近期社媒流傳「各國政府紛紛要求民眾囤糧囤水」消息，加上美國接連發生科技系統故障、全美航班一度停飛及銀行客戶無法登入帳戶等異常事件，讓部分民眾擔心大規模危機到來，開始囤積食物和飲水。副總統范斯 （JD Vance）16日晚明確表示，白宮 未看到迫切危機，美國民眾無須大量囤糧。

范斯接受福斯新聞（Fox News）主持人Laura Ingraham訪問時，被問及英國、法國近期呼籲民眾儲備數日糧食及飲水，美國民眾是否也應跟進。他表示，最近不少朋友詢問是否應興建地下避難掩體，或大量囤積食物和飲水。他說，這不需要。目前沒有看到危機即將到來，但必須為各種情況做好準備。他並指出，川普總統已成功提升美國城市因應緊急事件的能力，但這不代表危機迫在眉睫。

美國近期接連發生多起科技及金融服務異常事件，包括12日微軟系統發生全球性故障、13日全美航班暫停起飛，以及摩根大通等銀行16日因軟體故障，導致部分客戶無法登入帳戶。接連事件讓民眾對基礎設施及金融系統的穩定產生疑慮。

多國政府近期相繼呼籲民眾儲備應急物資，也在社媒引熱議。有網友質疑，為何多國幾乎同時發出類似呼籲，甚至揣測是否與「第三次世界大戰」有關。不過，各國建議並非針對同一場危機，其中不少措施早已實施多年，考量的風險也各不相同。

英國政府10月22日推出「做好準備」（Be Ready）宣導活動，鼓勵家庭為電力、供水、手機及網路服務可能中斷三天預作準備。相關內容沿用2024年發布的居家防災指南，並未點名特定危機。英國廣播公司（BBC）報導，英國首相Andy Burnham上月表示，政府提出相關建議並非要引發恐慌，而是希望民眾採取合理措施，確保緊急情況發生時，家中有足夠物資度過難關。

日本政府10月下旬表示，將呼籲全體國民儲備至少三天、最好一周的食物、飲水及應急物資，以因應南海海槽大地震、首都圈地震及富士山噴發等大型災害，屬於長期防災宣導。歐盟2025年提出「準備聯盟策略」（Preparedness Union Strategy），目標之一是協助民眾在緊急情況下至少自給自足72小時，涵蓋長時間停電、極端天氣、假訊息及武裝衝突等情境。

德國鼓勵民眾盡可能儲備足以維持10天生活的物資，至少也應備妥三天份；法國同樣建議民眾準備三天份物資。芬蘭、波蘭及愛沙尼亞早有相關指引，俄烏戰爭爆發後進一步加強民防措施，芬蘭的糧食儲備已提高至可供應九個月的水準。加拿大、澳洲、南非、印度及菲律賓，也各有應急物資儲備指引。

美國國家安全部長穆林(Markwayne Mullin)16日接受福斯新聞訪問時表示，英國不具備美國擁有的應變韌性。他指出，準備應急物資的相關說法，近期在網路及社體廣泛流傳，經常有民眾詢問應如何準備，也有人擔心是否需要儲備90天物資，但穆林認為完全沒有必要。他強調，美國目前整體情況良好，部分人士試圖製造的恐慌並無根據。

不過，部分前政府官員對備災抱持較積極態度。聯邦調查局（FBI）前副局長Dan Bongino於10月26日在播客節目中，引用英國等國政府發布的警示，呼籲美國民眾制定緊急應變計畫，建議準備緊急收音機、電池、備用食品、雨水收集及飲水過濾設備，以及淨水藥片等。前白宮新聞秘書Sean Spicer也在社群平台X發文，他正進入全面備災模式。

聯邦緊難管理局（FEMA）長期透過Ready.gov宣導居家防災，建議民眾平時儲備至少三天份不易腐壞的食物及飲用水，每人每天約需1加侖的水供飲用及衛生使用，以因應颶風、野火、洪水、地震及長時間停電等緊急情況。