一名曾就讀南加大（USC）、後來因簽證問題返國的學生表示，目前不打算重返美國，美國就業市場不理想，加上簽證程序漫長且充滿不確定性，已降低留美意願。（南加大官網）

AI摘要 文章摘要整理： 加州國際學生人數2025至2026學年減少6%，首度失去全美最多州地位；簽證、經費與就業疑慮升高，恐持續衝擊高教與經濟。

加州 長期是國際學生赴美留學的首選地，但最新統計顯示，加州2025至2026學年國際學生人數減少6%，自1960年以來，首度被紐約州 超越，失去全美國際學生最多州的地位。專家指出，美國簽證政策趨嚴、研究經費縮減及就業前景不明朗，都可能降低留學生 赴美意願，人才流失恐怕還沒結束。

根據國際教育研究所（IIE）統計，加州2025至2026學年共有13萬1276國際學生，較前一學年減少6%。今年秋季的初步數據更顯示，2026年秋季全美國際學生人數較前一年減少9%。其中，研究所學生減少15%，畢業後透過「選擇性實習訓練」（OPT）留美工作的學生減少6%，大學部學生減少3%，首次入學的新生人數則下滑15%。

加州郵報報導，戴維斯加大（UC Davis）國際經濟學家Giovanni Peri指出，加州多所知名公立大學近年面臨研究經費及補助縮減，影響吸引及留住國際人才的能力。此外，美國政府對H-1B工作簽證及OPT制度的限制，也讓學生擔心畢業後無法留美，降低赴美留學意願。加拿大及歐洲大學競爭力提升，也促使學生轉往其他國家。

IIE調查涵蓋全美809所大專院校，88%回報國際學生人數下滑的學校，將簽證申請程序列為主要原因；其次是美國旅行限制，以及學生感覺在美國不受歡迎。另有60%學校指出，學生轉往其他國家就讀。45%則認為，美國高等教育費用過高。

加州大學系統可能受到更大衝擊。加州公共政策研究所高等教育中心副主任Valerie Lundy-Wagner指出，根據2024年秋季數據，國際學生約占加州四年制大學招生人數的7%，其中加州大學系統占14%，加州州立大學占3%，私立非營利大學則占10%。

她表示，國際學生幾乎占加州大學系統研究生總數的三分之一，若人數持續下滑，可能影響未來研究人才培養及經濟創新。

國際學生流失也牽動地方經濟。國際教育工作者協會（NAFSA）指出，2025至2026學年全美國際學生為美國經濟貢獻399億元，支撐30萬9409個工作機會，但較前一年減少7%，相當於少了約30億元及逾4萬6000個工作機會。NAFSA估計，今年秋季國際學生支出又減少24億元。

一名曾就讀南加大（USC）、後來因簽證問題返國的學生表示，目前不打算重返美國，除非能進入頂尖學校，否則會相當猶豫。他認為，美國就業市場不理想，加上簽證程序漫長且充滿不確定性，已降低留美意願。他在申請研究所期間，也發現不少歐洲及英國學生基於類似的政治與簽證考量，不願選擇美國。

不過，IIE指出，國際學生人數下滑並非完全由美國政策造成，其他國家積極招攬留學生，加上美國學費高漲，也影響學生選擇。儘管如此，調查中仍有81%的美國大學表示，明年招收國際學生是重要目標，並強調國際學生對校園、社區及地方經濟的貢獻。