南加州一名76歲婦人指控，受聘修水管的男子竟霸占住宅並出租房間，讓她與伴侶兩年多無法返家。（AI生成示意圖）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州一名76歲婦人請人修管線，卻被非持照工人趁機占屋、轉租房間並拖延兩年多，最後雖依法清場，房屋與財物已受重創。

南加 州聖地牙哥 一76歲婦人原本請人維修住宅水管，沒想到竟演變成長達兩年多的占屋噩夢。她指出，受聘男趁她與伴侶暫住別處期間接管房屋，不僅將兩人鎖在屋外，還擅自出租房間，一度讓約15人入住。直到完成法律程序、由執法人員清場，兩人才收回住宅，但屋內已遭破壞，珍藏古董也不翼而飛。

根據ABC新聞及房地產網站Realtor.com報導，婦人Jordy Smith因髖部骨折，與伴侶暫時搬到另一住所，期間聘請一男子修理位於City Heights社區住宅的管線。Smith表示，對方後來竟自行控制房屋，把水電等公用事業帳戶改到其名下，再向陌生人出租房間收錢。她事後才發現，該男子並非持照水管工。

Smith說，等他們察覺情況不對，屋內已住進約15人。男子的做法讓後來入住者誤以為，他才是有權出租房屋的人。當Smith與伴侶試圖返回住處、要求對方離開時，屋內人員把門鎖上，不願與兩人交談。

原本只是一次住宅修繕，最後卻讓兩人長期無法回家。Smith形容，這段期間承受極大精神壓力，夜裡難以入睡，甚至懷疑是否還有機會拿回房屋的控制權。她曾向警方及法院求助，但收回房屋的過程始終受阻。

其中一項障礙，是房屋產權文件一度找不到。協助處理案件的占屋清退業者Squatter Squad共同創辦人Kimrey Kotchick表示，住宅實際屬於Smith的伴侶，其母親多年前透過信託安排將房產交給他，但相關文件遺失，使確認產權與後續處理更加困難。

兩人在事件持續約兩年後，聯繫Squatter Squad並將住宅掛牌出售。Kotchick透過縣政府找到相關文件，但他表示，此後仍花了另外五個月，屋主才能依法驅離占住者。

警方派遣紀錄顯示，從2024年1月1日至2026年8月17日，聖地牙哥市警局接獲與該住宅有關的報案逾30次，內容包括疑似毒品交易、非法闖入及屋內冒煙等。

執行驅離當天，部分住戶表示，一直有付租金，只是收款者並非登記屋主；也有人躲進現場的房車或廂型車。執法人員離開後不久，部分人又試圖返回，遭留守人員阻止。

Smith終於重新踏入住宅時，看到的卻是受損的屋況，以及失去的珍藏。兩人在清場後出售房屋，但她表示，事件造成的壓力並未隨之消失。她決定公開經歷，提醒其他屋主妥善保存產權文件，並審慎安排承包商在屋內施工期間的管理，避免修繕工作演變成難以收拾的住房糾紛。