Best Western旅館住客需透過機台，與位於印度的遠端客服人員線上辦理入住。（圖片來源：TikTok/@@higherupwellness若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西Best Western以機台連線印度客服辦理入住遭旅客拍片抱怨，影片爆紅後引發網友質疑服務冷漠、效率差與安全風險。

加州 郵報報導，入住還是退房？一名旅客抵達聖荷西 （San Joes）連鎖品牌Best Western旅館時，本以為迎接她的是飯店員工熱情的笑容，沒想到等待她的，是一塊冰冷螢幕。

日前一段抖音（TikTok）影片，曝光這個奇葩的飯店住宿流程：現場沒有工作人員，旅客需透過機台，與位於印度 的遠端客服人員線上辦理入住。這支短片短短兩天吸引超過30萬瀏覽人次，超過1700則留言。不少人批評這種服務方式「詭異又反烏托邦」，缺乏人情味，也有飯店安全隱患問題。

這支影片中，一名女子正在機台前辦理入住手續。拍攝影片的男子旁白道，「這是個自助機台，透過Zoom與遠在印度的客服人員辦理入住。」旁白接著說，「對方的服務做得非常差。她相當沮喪，這在北加州是正常的嗎？」男子繼續抱怨「這真是他X的反烏托邦，又詭異得不得了。這裡根本沒有人。我一點都不喜歡這樣。」

影片上傳後全網炸鍋。許多網友表示「更喜歡面對面的互動。」一名網友寫道，「我們需找回人與人之間的連結，這實在太瘋狂了。」另一名網友說，「拜託公布飯店名稱，我永遠不會去。」亦有網友擔憂「我覺得此方式有安全風險。我絕不會住在一家櫃檯連一個真人都沒有的飯店。」

據悉，聖荷西Best Western採這種入住登記模式已超過兩年。2024年，一名女子曾在臉書（Facebook）分享她在佛羅里達州一家最佳西方飯店辦理入住的奇特經驗。「我透過遠端客服人員辦理入住，感覺很奇怪，且聲音非常大，所有人都聽得到。辦理的速度也較慢，我們透過遠端模式完成入住的同時間內，其他櫃檯人員已替另外兩名旅客辦好入住。」

事實上，不只一家飯店採用這種模式。2025年8月，一名男子在邁阿密（Miami）一家拉昆塔飯店（La Quinta），透過遠端客服人員辦理入住的影片也在網路上瘋傳，網友震驚。該飯店母公司，溫德姆酒店及度假村集團（Wyndham Hotels & Resorts）當時表示，該自助入住機台是由加盟業者自行設置，將予以移除。

該集團發言人當時告訴紐約郵報，「這是家加盟飯店，由獨立業者擁有與經營，我們無法控制其人員配置。這家加盟業者的設備並未獲品牌核准，我們也未向其他加盟業者推廣這項設施。」發言人進一步說明，「我們品牌標準，是要求飯店需隨時有一名工作人員駐守櫃檯。」

至截稿為止，加州郵報尚未得到Best Western集團回應。