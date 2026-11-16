Instacart於11月18日至22日推出感恩節優惠，符合條件的訂單滿50元，指定整隻火雞最高折抵40元，活動限量最多5萬份。（取自Instacart官網）

AI摘要 文章摘要整理： Instacart在感恩節前推出整隻火雞限量折扣，符合條件的訂單滿50元最高可省40元，並同步提供購物員與節後免配送費優惠。

感恩節 採買食材，整隻火雞也能算進促銷門檻。據美食媒體《Delish》16日報導，雜貨配送平台Instacart將於11月18日至22日推出限量優惠，單筆符合條件的訂單滿50元，指定整隻火雞最高可折40元。若火雞售價在40元以內，便可全額折抵。活動每天最多發放1萬份，五天合計最多5萬份。

根據Instacart公告，活動期間每天美東時間中午12時開放領取，相當於加州 上午9時。消費者須到Instacart的感恩節活動頁點選領取，並在同一天完成下單。每名顧客在五天內限用一次，當日名額用完即止。優惠限美國境內，適用於參與活動零售商販售的指定整隻火雞，冷藏或冷凍皆可。

火雞的原價也計入50元門檻。例如，購物車內有一隻售價35元的合資格火雞，再加15元符合條件的食材，就達到門檻。折抵後，商品小計為15元，適用稅費另計。若選的是45元的火雞，火雞本身折抵後仍須付5元。酒類不能用來湊足最低消費。

平台也為替顧客採買的購物員提供節日優惠。Instacart表示，將向1200名符合資格、今年完成訂單量名列前茅的美國購物員發放40元雜貨折抵，可用於購買火雞或其他感恩節食材。符合資格者將於18日收到電子郵件，內附領取方式。

火雞活動22日結束後，Instacart將從23日至25日提供另一項優惠。購買符合條件的感恩節食材滿10元，可免配送費，服務費及其他適用費用仍須支付。這項優惠同樣須先領取、當天下單，每人限用一次。

Instacart委託The Harris Poll於9月底調查2016名美國成年人，74%受訪者擔心雜貨價格上漲會影響今年的感恩節開支，仍有半數受訪者表示，即使價格上漲，也不會省去火雞或縮減分量。Instacart的訂單資料顯示，去年感恩節前一天的配送訂單量，比當年其他日子的日均訂單量高出65%。