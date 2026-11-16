華人媽：「心臟受不了」高中傳持槍炸彈威脅 1人被捕
核桃高中16日上午因傳出持槍與炸彈威脅緊急封鎖，周邊2所學校也短暫戒嚴，警方拘留1名嫌疑人後確認無人傷亡，午後全面解禁。
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核桃高中16日上午因傳出持槍與炸彈威脅緊急封鎖，周邊2所學校也短暫戒嚴，警方拘留1名嫌疑人後確認無人傷亡，午後全面解禁。
華人學生眾多的核桃高中16日上午傳出有人疑似持槍、甚至可能涉及炸彈進入校園，警方迅即派出大批警力前往現場封鎖調查。附近的蘇珊娜中學和Vejar小學也短暫戒嚴。一人遭拘留。警方稱無其他嫌疑人在逃、目前無傷亡。
洛杉磯縣警局表示，上午9時58分接獲通報，指核桃高中校園內可能有人持槍，並涉及炸彈威脅。警方隨即趕往現場，校方也依照緊急安全程序啟動封鎖措施。
核桃谷聯合學區迅即向家長發出緊急通知，表示警方接獲通報後立即展開調查，核桃高中、蘇珊娜中學及附近的Vejar小學均採取不同程度的安全管制。學區表示，為慎重起見，蘇珊娜中學因鄰近核桃高中，也被要求進入封鎖狀態；Vejar小學則在上午10時15分至10時20分短暫封鎖後恢復正常上課。
根據警方稍後提供的消息，一名主要嫌疑人已遭拘留，目前沒有其他嫌疑人在逃，也沒有接獲人員傷亡報告。不過，警方尚未確認被拘留者是否為該校學生，也尚未公布是否在校園內尋獲槍枝或爆炸物。
到午後2時，三所封禁的學校均已解禁。
一位家住核桃市附近的華人媽媽在小紅書社交平台發文：「當媽的心臟受不了。」她說「今天家附近的高中突然封校。路口停了好幾輛車，我坐在車裡，手心全是汗。」她說，「那幾十分鐘裡腦子裡全是：孩子們在教室裡怎麼樣？門關好了嗎？老師在嗎？」
洛杉磯縣警局在上午9時58分接獲通報，指核桃高中校園內可能有人持槍，並疑似涉及炸彈威脅，警方隨即趕赴現場並啟動調查。 鄰近的蘇珊娜中學被要求進入封鎖狀態，Vejar小學則在上午10時15分至10時20分短暫封鎖後恢復上課，三校均於午後2時解禁。 警方表示已拘留1名主要嫌疑人，目前沒有其他嫌疑人在逃，也未接獲傷亡報告，但尚未確認被拘留者是否為學生，並未公布是否找到槍枝或爆炸物。
精華 FAQ
洛杉磯縣警局在上午9時58分接獲通報，指核桃高中校園內可能有人持槍，並疑似涉及炸彈威脅，警方隨即趕赴現場並啟動調查。
鄰近的蘇珊娜中學被要求進入封鎖狀態，Vejar小學則在上午10時15分至10時20分短暫封鎖後恢復上課，三校均於午後2時解禁。
警方表示已拘留1名主要嫌疑人，目前沒有其他嫌疑人在逃，也未接獲傷亡報告，但尚未確認被拘留者是否為學生，並未公布是否找到槍枝或爆炸物。
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