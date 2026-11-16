警方16日上午對核桃高中、以及附近的蘇珊娜中學和Vejar小學進行了大規模搜查，封鎖校園。（家長盈盈提供）

AI摘要 文章摘要整理： 核桃高中16日上午因傳出持槍與炸彈威脅緊急封鎖，周邊2所學校也短暫戒嚴，警方拘留1名嫌疑人後確認無人傷亡，午後全面解禁。

華人 學生眾多的核桃 高中16日上午傳出有人疑似持槍、甚至可能涉及炸彈進入校園，警方迅即派出大批警力前往現場封鎖調查。附近的蘇珊娜中學和Vejar小學也短暫戒嚴。一人遭拘留。警方稱無其他嫌疑人在逃、目前無傷亡。

洛杉磯 縣警局表示，上午9時58分接獲通報，指核桃高中校園內可能有人持槍，並涉及炸彈威脅。警方隨即趕往現場，校方也依照緊急安全程序啟動封鎖措施。

核桃谷聯合學區迅即向家長發出緊急通知，表示警方接獲通報後立即展開調查，核桃高中、蘇珊娜中學及附近的Vejar小學均採取不同程度的安全管制。學區表示，為慎重起見，蘇珊娜中學因鄰近核桃高中，也被要求進入封鎖狀態；Vejar小學則在上午10時15分至10時20分短暫封鎖後恢復正常上課。

根據警方稍後提供的消息，一名主要嫌疑人已遭拘留，目前沒有其他嫌疑人在逃，也沒有接獲人員傷亡報告。不過，警方尚未確認被拘留者是否為該校學生，也尚未公布是否在校園內尋獲槍枝或爆炸物。

到午後2時，三所封禁的學校均已解禁。

一位家住核桃市附近的華人媽媽在小紅書社交平台發文：「當媽的心臟受不了。」她說「今天家附近的高中突然封校。路口停了好幾輛車，我坐在車裡，手心全是汗。」她說，「那幾十分鐘裡腦子裡全是：孩子們在教室裡怎麼樣？門關好了嗎？老師在嗎？」

警方16日上午對核桃高中、以及附近的蘇珊娜中學和Vejar小學進行了大規模搜查，封鎖校園。（家長盈盈提供）

核桃高中外大批家長在焦急等待警方最新消息。（家長盈盈提供）

警方16日上午在核桃高中校園逮捕一名年輕男子。（家長盈盈提供）