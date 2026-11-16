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不止網路 數家大銀行門店無法存取大額現金

帳戶無法登錄、轉帳超慢 多家銀行爆服務異常

不止網路 數家大銀行門店無法存取大額現金 店員不知情

記者楊青/即時報導
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數家美國大銀行16日上午出現技術故障。（AP）
數家美國大銀行16日上午出現技術故障。（AP）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州民眾16日遇多家銀行系統故障，導致大額存取與網銀交易受阻；多家大型銀行證實技術異常，但目前未見與其他數位系統故障有直接關聯。

一位南加州華裔女子16日上午去銀行存取現金，連問數家銀行，竟全部宕機，無法進行大筆金錢存取。而媒體也爆出全美數家大銀行的網路系統均出現問題，無法登入網路銀行、查詢帳戶餘額或完成交易。

巴沙迪那蔡女士表示，她周一上午前往當地的一家美國銀行存取錢，但該銀行櫃檯人員告訴她，因爲系統故障，無法進行大額操作，只有少量的ATM可以操作。詢問櫃檯人員原因，他們也不知所以。蔡女士銀行界的朋友告訴她，華美銀行在周日（前一天）已出現類似情況，無法完成存取交易。

16日星期一上午，美國銀行（Bank of America）、摩根大通旗下大通銀行（Chase）、美國銀行（U.S. Bank）、富國銀行（Wells Fargo）、摩根大通（J.P. Morgan）以及支付服務Zelle等，都有用戶反映網路服務異常。根據網路故障監測網站Downdetector，民眾主要反映無法登入網路銀行、查詢帳戶餘額或完成交易。

微軟、航空、銀行接連當機，美國數位系統一周三度出狀況，涉及民眾工作、交通及金融交易的關鍵系統接連出狀況，引發外界對美國數位基礎設施穩定性的關注。不過到目前為止，有關部門表示目前未發現三起事件有直接關聯。

大通銀行發言人證實，部分服務確實受到技術問題影響，但強調並非網路攻擊或資安事件。由於系統技術故障，部分交易處理時間比平常更長，不過客戶仍可使用帳戶及資金，銀行正在設法盡快排除問題。

部分用戶在社群媒體表示，銀行臨櫃服務似乎沒有受到同樣程度的影響，但各銀行實際受影響的服務範圍並不完全相同，目前仍待進一步確認。

這次銀行系統異常，發生在微軟及航空系統接連故障之後，更讓外界關注是否存在共同原因。不過，目前並沒有證據顯示三起事件彼此相關。

精華 FAQ

  • 她上午先後前往數家銀行想辦理現金存取，卻都因系統宕機而無法進行大額操作，櫃檯人員也說不清故障原因，僅少量ATM仍可使用。

  • 包括美國銀行、Chase、U.S. Bank、富國銀行、J.P. Morgan及Zelle等，都有用戶反映無法登入網銀、查詢餘額或完成交易，顯示影響範圍相當廣。

  • 大通銀行表示部分服務受技術問題影響，交易處理變慢，但並非網路攻擊或資安事件；目前也沒有證據顯示它與微軟、航空系統故障彼此相關。

華裔 摩根大通

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