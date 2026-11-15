黃仁勳「分身」登周六夜現場 CIA授課如何分辨女人

《周六夜現場》（Saturday Night Live，簡稱SNL）前固定班底暨編劇楊伯文（Bowen Yang，後排中）於本周末重返節目，在開場短劇中飾演輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳。（圖源NBC節目SNL網頁，若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.）

AI摘要 文章摘要整理： 《周六夜現場》以黃仁勳、馬斯克與祖克柏為題材開場諷刺科技巨頭，借CIA講習會與婚外情傳聞嘲弄權力、情慾與科技失靈。

NBC4新聞網報導，《周六夜現場》（Saturday Night Live，簡稱SNL）前固定班底暨編劇楊伯文（Bowen Yang）於本周末重返節目，在開場短劇中飾演輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳 。

在這段開場短劇中，包括馬斯克（Elon Musk）和查克柏格 （Mark Zuckerberg）在內的全美頂尖科技業執行長齊聚中央情報局（CIA ）的一場講習會，學習如何辨別女性是否正在欺騙他們。

由當晚主持人、喜劇演員莫藍尼（John Mulaney）飾演的CIA指導員說道：「美國需要你們學會分辨，一個女人究竟是真的想和你們發生關係，還是明顯是個間諜，」。

曾任《周六夜現場》編劇的莫藍尼，隨即引用了黃仁勳的案例。黃仁勳此前被爆出多段婚外情，其中一名對象更疑似為中國間諜，他隨後於上周四辭去輝達執行長一職。

「你們覺得這裡的教訓是什麼？」莫藍尼問道。

由迪斯穆克斯（Andrew Dismukes）飾演的查克柏格回答：「永遠不要跟人類女性約會。」

莫藍尼駁回了這個答案以及現場其他幾位科技巨頭的回應，這促使由強森（James Austin Johnson）飾演的PayPal共同創辦人提爾（Peter Thiel）出面為眾人辯護。

「給我們一點尊重，」提爾說道。「我們為這個國家做了很多貢獻。你說出任何一次科技讓我們失望的例子看看。」

莫藍尼隨即點出周五全美航班停飛事件，以及周四微軟的全球大當機作為回應。

不過，莫藍尼也試圖展現同理心，指出在人類歷史上，像他們這樣「蒼白又怪異」的男人能夠生存下來已屬罕見，更別提還掌握了「全世界的財富與權力」。

莫藍尼要求在場眾人回想自己在成名致富前的約會對象。「現在突然有個大美女對你感興趣，你覺得那是為什麼？」他說。

查克柏格插嘴道：「因為我的Meta智慧眼鏡隨時都在錄影，這讓她很有安全感。」

「並不是，」莫藍尼說。隨後，他介紹了一位「付出慘痛代價才學到教訓」的人登場。

黃仁勳隨即現身。「是我，人稱『藏好你老婆』的黃仁勳（Jensen ‘Hide Your Wife’ Huang），」楊伯文說道。

他解釋自己熱衷於BDSM—意指「搞垮股市」（breakin’da stock market）—並勸戒在場男性千萬別學他。

「女人不喜歡像我們這樣的男人，」他說。「這也正是我們之所以會變成現在這副德行的原因。」

《周六夜現場》於NBC播出，該電視網隸屬於NBC環球集團（NBC Universal），同時也是NBC新聞的母公司。