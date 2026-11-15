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闖南加豪宅不急偷錢 男子竟先做這事 警也傻眼

記者朱敏梓／即時報導
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南加州比佛利山發生入室竊案。男嫌闖入住宅並在屋內大吃大喝。圖為比佛利山市警局查案...
南加州比佛利山發生入室竊案。男嫌闖入住宅並在屋內大吃大喝。圖為比佛利山市警局查案示意圖。非本案。（取自比佛利山警局）

AI摘要

文章摘要整理：

比佛利山一名30歲男子白天闖入民宅後先大吃大喝，再帶走更多食物飲料，警方已依入室竊盜嫌疑將其逮捕。

加州比佛利山（Beverly Hills）發生一起離奇入室竊盜案。一30歲男子光天化日之下闖入住宅，卻沒有立即離開，反而在屋內大吃大喝，甚至享用酒類飲品。更令人意外的是，男子吃喝一番後，竟又偷走更多食物和飲料。警方隨後將該男子逮捕，他涉嫌入室竊盜。

根據NBC新聞報導，這起案件發生在13日中午12時過後，地點位比佛利山Olympic Boulevard 9700號街區，靠近Roxbury Drive以西的住宅區。警方表示，涉案男現年30歲，他朝住宅門窗投擲物品，藉此闖入屋內。

男子入宅後接下來的舉動令人意外。警方指出，男子進入住宅後，竟直接取用屋內的食物和酒類飲品，在未經屋主允許的情況下吃喝。不僅如此，男子在屋內吃喝之後，還進一步拿走更多食物及飲料。

比佛利山警方證實，該男子已遭逮捕，涉嫌入室竊盜。不過，警方未公布嫌犯姓名，也沒有進一步說明男子究竟吃了哪些食物、喝了多少酒，或帶走多少食品和飲料。

至於男子為何選擇這處住宅作案，是否事先鎖定目標，或只是臨時起意，警方也尚未說明。此外，警方尚未公布住宅是否還有其他財物損失。

根據加州刑法，任何人進入住宅或其他法定建築時，若具有實施竊盜或其他特定重罪的意圖，即可能構成入室竊盜罪。而針對有人居住的住宅實施入室竊盜，屬於一級入室竊盜，最高可處六年州監獄刑期。

不過，男子目前僅是因涉嫌入室竊盜遭到逮捕，是否正式起訴、具體罪名及後續司法程序，仍有待相關單位公布。

精華 FAQ

  • 嫌犯闖入住宅後沒有立刻搜刮財物，反而先取用屋內食物和酒類飲品，在屋內吃喝一番後，才又拿走更多食物與飲料，行徑相當反常。

  • 警方表示，這名30歲男子在13日中午12時過後，朝住宅門窗投擲物品，藉此破壞進入屋內，地點位於比佛利山Olympic Boulevard 9700號街區附近。

  • 比佛利山警方已將他逮捕，涉嫌入室竊盜。依加州刑法，若涉及有人居住住宅的一級入室竊盜，最高可處6年州監獄刑期，但是否起訴仍待後續公布。

加州 比佛利山 豪宅

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