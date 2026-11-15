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台裔身分如何影響人生？劉雲平、劉弘威分享家庭故事

記者張庭瑜╱洛杉磯即時報導
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加州最高法院大法官劉弘威談台裔身分，以及民主、自由與法治的價值。（記者張庭瑜／攝...
加州最高法院大法官劉弘威談台裔身分，以及民主、自由與法治的價值。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

劉雲平與劉弘威在NATBA座談中回顧台裔移民家庭背景、成長經歷與職涯選擇，並談及台灣民主、法治及美台關係的重要性。

從父母在跳蚤市場擺攤維生，到兒子當選聯邦眾議員；從移民家庭期待子女行醫，到下一代走上法律之路。聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）與加州最高法院大法官劉弘威（Goodwin Liu）14日出席北美台灣律師協會（NATBA）首次公開招待會，暢談台裔背景如何影響兩人的職涯選擇與對台灣的關注。

這場座談也讓兩名大學老友重聚。兩人在史丹福大學曾住同一棟宿舍，劉弘威記得，劉雲平當年一邊念書、一邊服役，令他十分敬佩。劉雲平回憶，在俄亥俄州長大時，家裡曾遭人丟雞蛋、車胎被割破，他也常被歧視字眼辱罵。劉弘威則說，1970、80年代的美國，不太區分台灣人、華人或其他亞裔。

劉雲平說，自己走上法律之路，或許多少受父親影響。父親赴美求學時曾立志當律師，一教授替他取了英文名George，父母後來便以該教授的名字，為兒子取名Ted。三年後全家移民赴美，父母在跳蚤市場擺攤、住過別人家的地下室，後來陸續開幾家禮品店，每周工作七天，父親的律師夢也就此放下。他笑說，父母至今仍常提起當醫師的兄弟。

劉弘威也打趣說，自己同樣有個當醫師的兄弟，被家人稱為「好兒子」；他則是家族同輩中第一個沒走醫療路線的人，也是家族第一位律師。他回憶，父親熱愛讀報，家中堆滿英文報紙和從台灣寄來的報紙，長大後才體會，父親關心的政治與社會議題，其實與法律人相通，只是移民後缺乏實踐機會。

談及上一代離鄉的原因，劉雲平說，祖父與外祖父都曾與中共作戰，失去一切後逃往台灣；母親年輕時被安排讀師範，家裡因此能領到米和油。這些經歷讓他更關注台灣面臨的威脅，支持對台軍售及擴大美台貿易。劉弘威則說，父母在日治時期成長，他小時候常聽長輩以日本名字互稱。而父母那一代也親身經歷戰爭、戰後政權更替與知識分子遭整肅，家族中也有人直接受波及，這些記憶伴隨他們一生，也影響了他們的人生選擇。

話題轉到法治，劉雲平說，官員宣誓效忠的對象是憲法；民間律師也能透過公益訴訟，為法治出一份力。劉弘威則說，每次聽到有人談起台灣，民主、自由與法治幾乎總是一起出現，這讓他很受鼓舞。他想起2020年2月訪台時與蔡英文見面，兩人都當過法律教授，聊得很投機，蔡英文當時花了不少時間談公民社會。他說，像律師協會這樣的民間團體，讓大家有機會發聲，也學著在不同意見中找到共識，而這一切，都要從保障言論與結社自由開始。

座談尾聲，主持人端出「夜市快問快答」，讓兩人在牛肉麵、鹽酥雞、仙草、奶茶、剉冰等多道小吃之間快速二選一。問到香菜，劉雲平想都沒想就說要「雙倍香菜」；輪到蚵仔煎，劉弘威笑說那是媽媽的最愛。最後，主持人問，逛了一整夜回到家，爸媽會叫你多吃還是少吃？這場從移民家庭故事談起的座談，就在台灣家庭最熟悉的那句叮嚀中畫下句點：「多吃一點。」

加州最高法院大法官劉弘威受訪時表示，法官最重要的責任是忠實遵循法律。（記者張庭瑜...
加州最高法院大法官劉弘威受訪時表示，法官最重要的責任是忠實遵循法律。（記者張庭瑜／攝影）

聯邦眾議員劉雲平在座談中分享移民家庭的成長故事。（記者張庭瑜／攝影）
聯邦眾議員劉雲平在座談中分享移民家庭的成長故事。（記者張庭瑜／攝影）

加州最高法院大法官劉弘威（左）、聯邦眾議員劉雲平（中）及Groombridge ...
加州最高法院大法官劉弘威（左）、聯邦眾議員劉雲平（中）及Groombridge Wu律師事務所律師Jennifer Wu（右），在北美台灣人律師協會招待會上座談，討論法律職涯與台裔身分認同。（記者攝影）

聯邦眾議員劉雲平（左）與加州最高法院大法官劉弘威（中）在律師Jennifer W...
聯邦眾議員劉雲平（左）與加州最高法院大法官劉弘威（中）在律師Jennifer Wu（右）主持的座談中，分享移民家庭的成長故事。（記者張庭瑜／攝影）

劉雲平（左）與劉弘威（中）是史丹福大學時期的老友，兩人在座談中暢談台裔背景如何影...
劉雲平（左）與劉弘威（中）是史丹福大學時期的老友，兩人在座談中暢談台裔背景如何影響職涯選擇。右為主持人Jennifer Wu。（記者張庭瑜／攝影）

北美台灣律師協會14日舉辦首次公開招待會，律師Jennifer Wu（右）主持座...
北美台灣律師協會14日舉辦首次公開招待會，律師Jennifer Wu（右）主持座談，聯邦眾議員劉雲平（左）與加州最高法院大法官劉弘威（中）同台對談。（記者張庭瑜／攝影）

聯邦眾議員劉雲平14日出席北美台灣人律師協會在洛杉磯舉辦的招待會，分享法律職涯與...
聯邦眾議員劉雲平14日出席北美台灣人律師協會在洛杉磯舉辦的招待會，分享法律職涯與台裔身分認同。（記者張庭瑜／攝影）

精華 FAQ

  • 因為兩人都出身台裔移民家庭，從父母擺攤、移民辛勞到家族期待，都深刻影響他們走上法律與公共服務之路，也讓他們更關注台灣與民主法治議題。

  • 劉雲平提到父母在跳蚤市場擺攤、開禮品店，讓他理解移民奮鬥與責任；劉弘威則說家中重視醫療傳統，但他成為家族首位律師，並從父親讀報習慣中感受法律與公共議題的連結。

  • 劉雲平因家族戰亂與流亡經驗，更支持對台軍售及擴大美台貿易；劉弘威則強調台灣常與民主、自由、法治連在一起，並認為民間團體與言論、結社自由是維繫共識的重要基礎。

劉雲平 移民 眾議員

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