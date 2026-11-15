加州華人家中坐 墻遭推銷車遭破 損失還要自付

陳太太家前院擋土牆被撞出大缺口，碎石和泥土散落一地。（圖／陳太太提供）

AI摘要 文章摘要整理： 核桃市一戶華人家庭遭無人駕駛的推銷肥料貨車撞毀圍牆，肇事方未能提供保險資料，警方處理方式也引發屋主強烈不滿。

人在家中坐，禍從天上來。核桃市一華人 屋主日前在家看電視，突然聽見屋外傳來巨響，出門才發現一輛推銷肥料的貨車撞毀住家圍牆。屋主陳太太（化名）表示，事發後對方遲遲未提供保險 資料，警方到場後也未能協助解決求償問題。丈夫事後前往警局查詢，才得知對方沒有保險，如今只能先透過自家房屋保險處理損失。她對警方處理方式感到失望，直言來美30多年，首次感覺像「二等公民」。

陳太太表示，事故發生於7日上午10時許，當時她與丈夫正在家中看電視，突然聽見屋外傳來巨大撞擊聲。兩人擔心停在屋外的汽車遭撞，趕緊出門查看，只見前院塵土飛揚，一輛載有肥料的貨車撞上住家圍牆，車輛零件及碎片散落庭院。「幸好前面有花園和庭院作為緩衝。」她說，貨車因此沒有直接撞到房屋。

她指出，事發時現場共有四名相關人員，其中一人稱，貨車當時沒有人駕駛，是車輛自行滑動才撞上圍牆。陳太太要求對方提供駕照、車輛登記及保險資料，以便後續求償，但對方拖了十多分鐘，始終沒有交出相關文件，還走到一旁打電話。她只好先拍下受損圍牆、車牌及現場情況，再撥打911報警。

警方與消防救護人員陸續抵達，確認無人受傷後，救護人員先行離開，警員則留在現場處理。不過，陳太太對警方的處理方式相當不滿。她表示，自己與丈夫多次詢問如何取得對方保險資料及事故報告，但警員屢次打斷她的提問，只表示警方會處理，並要她透過自己的保險公司求償。直到丈夫再次要求，警方才提供對方身分證件及車輛登記資料，卻仍沒有保險資訊。丈夫也曾詢問，對方沒有保險是否應開罰單，但警員沒有回應。

「來美國30多年，第一次覺得像二等公民。」陳太太說，最讓她氣憤的是，每次想開口詢問，話還沒說完就被打斷，「一個完整的句子都沒講完」。她表示，不敢說警方態度惡劣，但認為整個處理過程確實有「偏向性」。

陳太太另指出，這類沿街推銷肥料的車輛，過去曾多次出現在社區中，居民也會透過群組互相提醒。她也呼籲華人不要貪圖便宜，輕易接受陌生業者的服務。目前她已聯絡房屋保險公司，等待理賠員評估損失，實際修復費用尚未確定。她也提醒其他屋主，平時應確保房屋保險保障充足，以免遇到突發事故時，還得自行承擔龐大的修復費用。

肥料推銷車撞毀圍牆後，車輛保險桿連同車牌散落在前院瓦礫堆中。（圖／陳太太提供）

擋土牆被撞塌，車輛零件卡在瓦礫中。（圖／陳太太提供）

肇事車輛車斗載滿成袋貨物和工具。（圖／陳太太提供）

肇事車輛撞擊後車頭嚴重毀損。（圖／陳太太提供）