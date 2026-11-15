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好市多黑五優惠再加碼 辦會員可拿45元購物卡

記者朱敏梓/即時報導
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好市多推出新一波黑五優惠，符合資格的新會員可獲45元數位購物卡，過去18個月曾持...
好市多推出新一波黑五優惠，符合資格的新會員可獲45元數位購物卡，過去18個月曾持有家庭副卡者不適用。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

好市多年底促銷同步加碼會員優惠，透過指定管道申辦金星或黑鑽卡可獲45元購物卡，但資格與發卡時程各有差異。

好市多Costco）第二波年底促銷16日登場，電視、筆電及家居用品等商品陸續降價。據AL.com報導，有意在黑五前加入好市多會員的消費者，透過指定優惠申辦金星（Gold Star）或黑鑽卡會（Executive），符合資格可獲45元數位購物卡。不過，資格審查涵蓋過去18個月的會員紀錄，曾持有家庭副卡也算在內。

好市多金星會員年費65元，黑鑽卡為130元，這次兩種會籍都可獲得同樣面額的購物卡。以金星會員為例，申辦時仍須支付65元年費，45元購物卡供日後在好市多消費使用。

該活動由StackSocial販售。依該平台條款，消費者須在12月20日前購買，並於2027年1月31日前完成會員兌換。符合資格者預計在兌換後兩周內收到購物卡通知。若打算用這45元買黑五特價品，應把發卡時間算入，因為會員開通後，購物卡可能還要等幾天才到帳。

好市多官網另有一項同樣贈送45元購物卡的線上優惠，有效期至12月20日。透過這個管道申辦，須在加入時以Visa信用卡、簽帳卡，或Mastercard簽帳卡設定會員自動續約。官網條款也列明，過去18個月曾以主卡、家庭副卡或附屬會員身分持有會員者，均不符合資格。

兩種會員相差65元，主要差別在日常福利。金星可在賣場及官網購物，也可使用會員加油等服務。黑鑽會員則可提早入場，符合條件的消費享年度2%回饋，每月另有一筆10元當日配送折抵，適用滿150元的合格訂單。

至於16日起的折扣，好市多官網列出三星75吋QN90H電視，網路促銷價1499.99元。HP OmniBook 3 17.3吋觸控筆電則為網路限定、折價400元。這波優惠也涵蓋床墊等家用品，例如Beautyrest一款Queen尺寸床墊折價100元後為499.99元。各商品的促銷日期、購買通路與限購數量依個別品項而異。

好市多今年的年底優惠自10月30日起分批推出，16日接續第二波，多項折扣持續至30日。11月26日感恩節當天，實體賣場休息，部分優惠僅在網路推出。11月27日至30日是黑五檔期，30日另有一批「網購星期一」限時優惠。

精華 FAQ

  • 透過指定優惠申辦金星會員或黑鑽會員，都可獲得45元數位購物卡。金星年費65元、黑鑽年費130元，兩種會籍拿到的回饋金額相同。

  • 消費者須在12月20日前購買，並於2027年1月31日前完成會員兌換；符合資格者約在兌換後2周內收到購物卡通知，且過去18個月的會員紀錄都會納入審查。

  • 官網優惠同樣送45元購物卡，但必須在12月20日前申辦，且加入時要用Visa、簽帳卡或Mastercard簽帳卡設定自動續約；過去18個月曾持主卡、家庭副卡或附屬會員者不符合資格。

好市多 黑五 Costco

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