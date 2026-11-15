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Trader Joe's越南粉一碗不到1元 華人實測：加這一味更好吃

記者朱敏梓/洛杉磯即時報導
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Trader Joe′s新推出的即食越南粉，每袋內含四份、淨重264公克，一份不...
Trader Joe′s新推出的即食越南粉，每袋內含四份、淨重264公克，一份不到一元。（記者朱敏梓／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

Trader Joe's新推即食越南河粉主打每份不到1元，華人試吃後評價兩極，加入牛肉、萊姆與香草可大幅提升風味。

不用熬湯、不必上餐館，花不到1元，就能在家吃上一份熱騰騰的越南粉。連鎖超市Trader Joe's近期推出即食越南河粉（Vietnamese Pho），每袋內含四份，吸引華人消費者嘗鮮。有人試吃後認為，湯頭頗有越南粉的香氣，加入薄切牛肉與新鮮香草，風味更佳；也有人認為湯底普通、米粉容易軟爛，評價不一。

記者走訪位於巴沙迪那市的Trader Joe's門店發現，這款越南粉陳列在新品區，每袋標價2.49元，內含四份，平均每份約六毛錢。不過，社交媒體上有不少網友分享的售價為每袋3.99元，與記者現場看到的標價不同，實際售價仍應以各門店標示為準。

這款產品採米白色外袋搭配藍色字樣，包裝標示為快速米粉湯（Quick Rice Noodle Soup），每袋淨重264克。內含四份獨立包裝，每份搭配調味汁與乾燥蔬菜包，方便分次料理。以門店售價計算，基本米粉與調味配料每份不到1元，另加肉類、蔬菜的費用則需另外計算。

生活網站Brit+Co近日將這款越南粉列入Trader Joe's11月新品介紹，指出產品來自越南，每份附有米粉、乾燥蔥花、胡蘿蔔及調味包，風味包含大蒜、八角、肉桂、豆蔻與魚露等元素。

南加居民劉小姐試吃後表示，個人覺得這款越南粉比自己吃過的好市多版本更好吃，調味包採湯汁形式，煮好後「還真有點新鮮越南粉的香味」。她分享，料理時會在米粉尚未全熟前關火，避免煮得過軟。

另一名網友Vicky則表示，原本對即食越南粉沒有太高期待，實際煮好後，發現香氣比想像中接近越南餐館，而且看似小小一包，煮開後分量並不算少。不過，真正讓她覺得風味提升的關鍵，是搭配Trader Joe's販售的薄切牛肉（Shaved Beef）。

她表示，這款牛肉切得很薄，與米粉搭配後，口感更有滿足感。再擠入萊姆（Lime）汁，放上新鮮羅勒、豆芽與辣椒，越南粉熟悉的香氣就更明顯。

不過，這款新品並非人人買單。居住在巴沙迪那的居民朱女士試吃後認為，整體只能算普通，湯底帶有類似滷水的味道，風味偏淡，單吃時驚喜不大。她認為，若加上辣椒醬、香菜或牛肉，或許能改善口感，但米粉很容易泡得軟爛，不宜放置過久。

巴沙迪那市Trader Joe′s門店新品區陳列即食越南粉。（記者朱敏梓／攝影）
巴沙迪那市Trader Joe′s門店新品區陳列即食越南粉。（記者朱敏梓／攝影）

精華 FAQ

  • 記者在巴沙迪那門店看到每袋標價2.49元，內含4份獨立包裝，平均每份約6毛錢；但網路上也有3.99元版本，實際價格仍要以各門店標示為準。

  • 多位試吃者都提到，加上Trader Joe's薄切牛肉、萊姆汁、羅勒、豆芽與辣椒後，香氣和口感更接近越南餐館現做的越南粉，滿足感也更高。

  • 有消費者認為湯底味道偏淡，甚至帶點滷水感，米粉也容易泡軟爛；若放置太久口感會下降，因此建議趁熱食用並依喜好加料調整。

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