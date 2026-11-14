我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

綠卡族海外執業 不只所得稅 還可能有這項額外稅負

華翁年紀大不常看電郵 致家中數次斷水 喊冤不是我的錯

綠卡族海外執業 不只所得稅 還可能有這項額外稅負

記者張庭瑜／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北美華人會計師協會理事長張青提醒，海外自僱收入可能涉及15.3%的美國自僱稅。(...
北美華人會計師協會理事長張青提醒，海外自僱收入可能涉及15.3%的美國自僱稅。(張青提供)

AI摘要

文章摘要整理：

美國綠卡持有人在海外執業不只要申報全球所得，若屬自營或獨立承攬，還可能被課15.3%自雇稅，關鍵在收入性質而非所在地。

美國綠卡持有人在海外自行執業，除申報所得稅，還可能面臨15.3%的自雇稅。北美華人會計師協會理事長張青指出，許多新移民不了解美國所得稅與自雇稅的差別，直到報稅時才發現，海外工作收入可能帶來額外稅負。

台美會計師協會會長洪巍表示，部分在台灣執業的醫師取得美國綠卡後，以為長期在台灣工作、醫療收入由台灣健保支付，就不必繳納美國自雇稅。然而，美國綠卡持有人原則上須申報全球所得，是否須繳自雇稅，主要取決收入性質，而非工作地點或付款來源。若醫師自行經營診所，健保給付通常須列入醫療業務收入，扣除合理且必要的業務支出後，再計算淨自雇所得。即使符合外國所得排除規定，通常也不會因此自動免除自雇稅義務。但若醫師只是受雇醫院或診所、領取薪資，稅務處理可能不同，須依實際雇傭契約、工作關係及收款架構判斷。

張青表示，類似問題不只發生在台灣醫師身上，包括在中國大陸、台灣自營其他事業、提供專業服務的美國綠卡持有人，都可能面臨相同情況。他指出，海外收入可分為受雇薪資、自雇所得及被動收入三類。若當事人在當地公司任職，具有明確雇主與雇員關係，通常主要涉及兩地所得稅申報及抵免；但若自行開業、獨立承攬業務，則可能須透過美國稅表附表C申報業務收入，扣除相關成本與費用後，除了所得稅，還須評估自雇稅義務。

「所得稅和薪資稅是兩個不同稅種。」張青指出，美國自雇稅一般稅率為15.3%，包括12.4%的社安稅與2.9%的聯邦醫療保險稅。自雇人士原則上須自行承擔兩部分。

精華 FAQ

  • 因為美國稅務看重收入性質而非工作地點。若屬自行開業、獨立承攬或經營診所等自雇所得，除了所得稅外，通常還要評估15.3%的自雇稅義務。

  • 不一定。若醫師是自行經營診所，健保給付通常要併入醫療業務收入，扣除合理必要費用後計算淨自雇所得，即使適用外國所得排除，也未必自動免除自雇稅。

  • 若在當地公司任職、具明確雇主雇員關係，通常以兩地所得稅申報與抵免為主；若是受雇領薪，處理方式也不同，需依實際契約、工作關係與收款架構判斷。

報稅 綠卡 健保

上一則

華翁年紀大不常看電郵 致家中數次斷水 喊冤不是我的錯

下一則

不明腸胃病 腫瘤已潛伏10年 她一個詞概括抗癌成功秘訣

延伸閱讀

佳財Tony Wang會計師：搬到海外 所得仍須申報

佳財Tony Wang會計師：搬到海外 所得仍須申報
國稅局提高明年7所得稅率級距 贈與及遺產免稅額也提高

國稅局提高明年7所得稅率級距 贈與及遺產免稅額也提高
收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助
華盛頓州廢除百萬富翁9.9%所得稅？近6成反對

華盛頓州廢除百萬富翁9.9%所得稅？近6成反對
中國海外追稅成果豐碩 帶動10月個所稅大增近90%

中國海外追稅成果豐碩 帶動10月個所稅大增近90%
台美會計師協會 年會齊聚鳳凰城

台美會計師協會 年會齊聚鳳凰城

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳陷入婚外情與涉及中國間諜事件，將面臨獨立調查。（路透）

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

2026-11-09 15:35
全美移民事務所負責人一凡表示，主動選擇離境的華人並不多。（圖／受訪者提供）

留學生飛洛城被ICE抓 無犯罪紀錄「在美10年早想走」

2026-11-12 22:22
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

2026-11-07 18:09
法院認證的粵語翻譯員，供不應求，日薪可達2000元。圖為位於巴沙迪那的洛杉磯縣高等法院。（記者王若然／攝影）

加州這職業 日薪2000元 仍供不應求 華人有優勢

2026-11-12 21:14
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

美籍港人想去大陸碰壁 花10年拿不回強積金

2026-11-08 01:20
Nvidia創始人黃仁勳承認對妻子不忠，公司股票大跌。（路透）

華人股東集體告Nvidia 律師：和解機率9成、金額逾10億

2026-11-12 01:20

超人氣

更多 >
路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷

路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷
SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑

SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑
民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個

民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個
黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易

黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易
魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰

魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰