綠卡族海外執業 不只所得稅 還可能有這項額外稅負
美國綠卡持有人在海外執業不只要申報全球所得，若屬自營或獨立承攬，還可能被課15.3%自雇稅，關鍵在收入性質而非所在地。
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美國綠卡持有人在海外執業不只要申報全球所得，若屬自營或獨立承攬，還可能被課15.3%自雇稅，關鍵在收入性質而非所在地。
美國綠卡持有人在海外自行執業，除申報所得稅，還可能面臨15.3%的自雇稅。北美華人會計師協會理事長張青指出，許多新移民不了解美國所得稅與自雇稅的差別，直到報稅時才發現，海外工作收入可能帶來額外稅負。
台美會計師協會會長洪巍表示，部分在台灣執業的醫師取得美國綠卡後，以為長期在台灣工作、醫療收入由台灣健保支付，就不必繳納美國自雇稅。然而，美國綠卡持有人原則上須申報全球所得，是否須繳自雇稅，主要取決收入性質，而非工作地點或付款來源。若醫師自行經營診所，健保給付通常須列入醫療業務收入，扣除合理且必要的業務支出後，再計算淨自雇所得。即使符合外國所得排除規定，通常也不會因此自動免除自雇稅義務。但若醫師只是受雇醫院或診所、領取薪資，稅務處理可能不同，須依實際雇傭契約、工作關係及收款架構判斷。
張青表示，類似問題不只發生在台灣醫師身上，包括在中國大陸、台灣自營其他事業、提供專業服務的美國綠卡持有人，都可能面臨相同情況。他指出，海外收入可分為受雇薪資、自雇所得及被動收入三類。若當事人在當地公司任職，具有明確雇主與雇員關係，通常主要涉及兩地所得稅申報及抵免；但若自行開業、獨立承攬業務，則可能須透過美國稅表附表C申報業務收入，扣除相關成本與費用後，除了所得稅，還須評估自雇稅義務。
「所得稅和薪資稅是兩個不同稅種。」張青指出，美國自雇稅一般稅率為15.3%，包括12.4%的社安稅與2.9%的聯邦醫療保險稅。自雇人士原則上須自行承擔兩部分。
因為美國稅務看重收入性質而非工作地點。若屬自行開業、獨立承攬或經營診所等自雇所得，除了所得稅外，通常還要評估15.3%的自雇稅義務。 不一定。若醫師是自行經營診所，健保給付通常要併入醫療業務收入，扣除合理必要費用後計算淨自雇所得，即使適用外國所得排除，也未必自動免除自雇稅。 若在當地公司任職、具明確雇主雇員關係，通常以兩地所得稅申報與抵免為主；若是受雇領薪，處理方式也不同，需依實際契約、工作關係與收款架構判斷。
精華 FAQ
因為美國稅務看重收入性質而非工作地點。若屬自行開業、獨立承攬或經營診所等自雇所得，除了所得稅外，通常還要評估15.3%的自雇稅義務。
不一定。若醫師是自行經營診所，健保給付通常要併入醫療業務收入，扣除合理必要費用後計算淨自雇所得，即使適用外國所得排除，也未必自動免除自雇稅。
若在當地公司任職、具明確雇主雇員關係，通常以兩地所得稅申報與抵免為主；若是受雇領薪，處理方式也不同，需依實際契約、工作關係與收款架構判斷。
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