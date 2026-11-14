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華翁年紀大不常看電郵 致家中數次斷水 喊冤不是我的錯

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
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毛先生質疑，問題不應單純歸咎用戶沒有閱讀電子郵件帳單，水局在帳單寄送、用戶通知及...
毛先生質疑，問題不應單純歸咎用戶沒有閱讀電子郵件帳單，水局在帳單寄送、用戶通知及服務溝通方面，也應檢討是否存在疏失。圖為他到水局詢問情況。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

毛先生因不常查看電子郵件，屢次未收到水費通知而遭停水與罰款，他雖要求改寄紙本帳單，仍再度碰上同樣問題，質疑水務局服務有疏失。

部分長者因不熟悉電子工具操作，或不習慣定期查看電子郵件「 伊媚兒」(e-mail)，容易忽略重要通知，甚至蒙受損失。南加一華裔長者因多次未能及時收到並支付水費帳單，遭遇停水及罰款等問題。他表示，曾多次前往水務局詢問、申訴，認為水局在用戶服務方面，也有可檢討之處。

長者毛先生在聖蓋博谷東區居住多年。他表示，由於經常外出，平時在家的時間不多。事情最早發生於2024年9月初，當時他從北加州出差返家沒幾天，突然發現停水。他原以為可能是附近水務單位因臨時施工而暫停供水，沒想到回家數小時後，供水仍然沒有恢復。

他向隔壁鄰居詢問，才發現停水只限他家。為弄清楚原因，毛先生前往水局了解情況。工作人員告知：「因為沒有繳帳單，所以停水。」毛先生對此感到驚訝，並表示，並非故意拖欠水費，而是根本沒收到帳單。工作人員則解釋，水費帳單均透過電子郵件寄送，認為問題在毛先生沒有查看電子帳單及催繳通知。

毛先生表示，退休前，公司的秘書會協助他處理各類電子郵件。退休後，隨著年紀漸長，他既不習慣花時間閱讀大量電子郵件，也覺得電子工具操作繁瑣、耗時，因此一直沒有養成定期查看及處理電子郵件的習慣。

不過，他認為，水局也應考量年長用戶的實際需求。若長者沒有查看電子郵件的習慣，一旦錯過帳單或催繳通知，就可能無法及時繳費，進而衍生不必要的困擾。因此，他向水局提出要求，希望今後每月都能收到紙本帳單。據他表示，工作人員當場答應這項要求。他也繳清當時的欠款及罰款。

然而，令他始料未及的是，2026年8月，水務局再次停止供水，讓他又一次陷入無水可用的困境。他前往水局申訴，並繳清欠款及罰款。沒想到，繳費後不到13天，家中又遭停水。

毛先生表示，他再次前往水局。據他了解，這次停水，同樣與未能按時繳納水費有關。

他當面詢問工作人員，為何在8月至9月期間，他都沒有收到紙本帳單，卻遭停水？對方依舊回答：「有寄電子郵件給你。」

毛先生表示，他再次向工作人員解釋，自己年紀大了，沒有查看電子郵件的習慣，而且早已多次提出希望收到紙本帳單，為何這樣一項看似簡單的服務需求，始終無法獲得妥善處理？

毛先生認為，身為長者，他在整個過程中感到委屈。他質疑，問題不應單純歸咎用戶沒有閱讀電子郵件帳單，水局在帳單寄送、用戶通知及服務溝通方面，也應檢討是否存在疏失。

經歷這一連串因電子郵件帳單及繳費通知引發的困擾後，毛先生表示，現在許多公用事業單位都改以電子郵件寄送帳單及各類通知，民眾無論是否習慣使用電子工具，都應養成定期查看電子郵件的習慣，尤其不能忽略帳單、催繳及停水等重要訊息，以免因一時疏忽造成不必要的損失與麻煩。

至於水局在用戶服務及紙本帳單安排方面是否存在疏失，毛先生表示，他仍將持續要求水局給予合理說明，並透過實際行動維護自身合法權益。

不過，根據該水局官網說明，其仍然提供紙本的帳單服務，但鼓勵用戶轉向電子化，例如在2025年社區活動中向當場轉無紙化帳單的顧客，贈送多肉植物。毛先生則借此提醒，平時切勿忽視公用事業單位發送的各類電子郵件，尤其應留意帳單及繳費通知，否則不僅可能造成財務損失，也會耗費大量時間與精力，甚至影響正常生活。

長者毛先生為到水局查證事實，事先還做了很多準備。（記者啟鉻／攝影）
長者毛先生為到水局查證事實，事先還做了很多準備。（記者啟鉻／攝影）

精華 FAQ

  • 他表示自己年紀大且不習慣常看電子郵件，水費帳單與催繳通知多以電郵寄送，導致他未及時繳費，最後才屢次遭到停水與罰款處理。

  • 他希望水務局考量年長用戶需求，今後改為每月寄送紙本帳單，避免因未查看電子郵件而錯過繳費通知，造成停水、罰款與生活不便。

  • 報導提醒民眾應定期查看電子郵件，尤其留意帳單、催繳與停水等重要通知，否則即使不是故意欠費，也可能因疏忽而產生額外損失。

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