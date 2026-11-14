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辭職帶娃照樣付得起全家出遊 她靠這習慣已省下5萬旅費

記者子為/即時報導
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美國一位全職媽媽9年下來，靠著開卡獎勵、點數和各種持卡優惠，估計已為全家省下5萬...
美國一位全職媽媽9年下來，靠著開卡獎勵、點數和各種持卡優惠，估計已為全家省下5萬元旅費。（本報檔案照，迪士尼提供）

AI摘要

文章摘要整理：

辭職在家帶娃的Kelly Smotherman靠研究信用卡優惠、開卡獎勵與點數，幫全家省下約5萬元旅費，還能持續安排迪士尼與夏威夷旅行。

少了一份全職薪水，一家四口還能照常出遊嗎？肯塔基州媽媽Kelly Smotherman辭職照顧孩子後，九年前第一次試著用信用卡優惠安排迪士尼之旅，就抵掉了門票費。她向人物雜誌（People）表示，這幾年下來，靠著開卡獎勵、點數和各種持卡優惠，估計已為全家省下5萬元旅費。

現年46歲的Smotherman住在肯塔基州Lexington，兩個孩子分別為12歲和15歲。據人物雜誌報導，她小時候，父親經常出差，累積的點數足以帶全家去度假。輪到自己當媽媽，她也想知道，能不能用類似的辦法省旅費。她看影片、聽播客、讀文章，研究各家信用卡的優惠。頭一次派上用場，就是用新卡優惠抵掉迪士尼門票。她說，省下這筆大開銷，帶孩子和迪士尼角色吃頓飯時，就不必再為餐費傷腦筋。

Smotherman後來養成每年辦四張新卡的習慣，還特地做了一張試算表。哪張卡要繳年費、刷滿多少才能拿到開卡獎勵，她都逐一記下。平常買東西時，她可據此決定刷哪張卡最划算，也避免為了湊足門檻，反倒多買原本不需要的東西。

至於點數怎麼花，她在個人旅遊網站Budget Travel Mom寫到一家人到南加州安那罕遊玩的經驗。他們用點數換住橙縣凱悅酒店（Hyatt Regency Orange County），行程的重頭戲是去看洛杉磯天使隊打球。想感受迪士尼氣氛，一家人有天晚上就到不收入場費的迪士尼市中心特區（Downtown Disney）吃晚餐。

這樣玩一趟要花多少？她在網站上以一家四口住四晚試算，若付現金，光是飯店就要1000至1600元；若用點數換房，住宿另付的費用估計在100元以內。四人看兩場球的門票，她另外預留200至400元，餐飲則400至600元。這是她提供給讀者的預算範例，球票、吃飯仍照常付錢，省得最多的是住宿。

她在網站上也用佛州奧蘭多迪士尼世界附近的一家凱悅酒店做比較。她以每晚房價約400元試算，住三晚約需1200元，若按每晚1萬5000點的標準兌換，三晚共需4萬5000點。用點數抵掉住宿費，原本準備付房費的錢，就能留給一家人買樂園門票或在園內用餐。

Smotherman也在TikTok帳號@budgettravelmom分享這些經驗。她表示，這些年全家已四度遊迪士尼，也訂好了明年夏天的夏威夷行程。不過，她給初學者的建議倒是別急著挑戰夏威夷，先從一趟小旅行開始，弄清楚手上的點數能換什麼，再來規畫遠行。

精華 FAQ

  • 她花時間研究信用卡優惠與點數制度，靠開卡獎勵、持卡福利和住宿兌換降低旅費。多年下來，這套做法讓她估計為一家四口省下約5萬元。

  • 她幾乎每年辦4張新卡，並做試算表記錄年費、刷滿門檻與獎勵條件，買東西時就能挑最划算的卡，也避免為湊獎勵而衝動消費。

  • 她常把點數用在飯店住宿，例如換住Hyatt Regency Orange County，或以凱悅點數抵掉奧蘭多迪士尼附近住宿，讓現金可留給門票與餐飲。

肯塔基州 迪士尼

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