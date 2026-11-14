非營利健保SCAN推新計畫 享好市多購物福利、免費檢查
安聯健保在銀髮展介紹2027年計畫，強調住院、急診、海外緊急醫療等多項低自付額福利，並提供少見的居家照護服務。
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安聯健保在銀髮展介紹2027年計畫，強調住院、急診、海外緊急醫療等多項低自付額福利，並提供少見的居家照護服務。
安聯健保（Alignment Health Plan）地區經理Elise Zhao與佳信健保（Anneta Insurance Solutions）代理人羅美英（Jacklyn Chao）14日在「2026銀髮樂齡生活展」介紹2027年健保計畫的福利特色，從住院、急診、海外緊急醫療，到居家照護服務，說明長者如何運用保險福利，減少醫療支出並提升生活保障。
根據2027Alignment Health Plan福利資料，以及Elise Zhao介紹，該公司所提供的健保計畫非常貼心地適合長者群體，只要是涉及住院、留院觀察、急症門診或出國緊急就醫，幾乎不需額外掏腰包；只有在叫救護車、去急診但未住院，或是使用醫院門診服務時，才需要負擔50至100元不等的定額費用。
例如，前往一般Urgent Care就診，部分負擔為0元。此外，保險也涵蓋「全球緊急醫療與急症治療」，同樣享有0元部分負擔的優惠，每年最高承保限額高達10萬元。
急診室與救護車方面：呼叫地面或空中救護車的部分負擔為100元，前往醫院急診室則為90元。不過，這兩項費用都有「住院豁免」條款，只要患者在就診後24小時內辦理住院，這筆救護車或急診費用就會全額免除。
羅美英談及安聯健保提供的居家照顧計畫（In-Home Supportive Services），雖然加州政府針對低收入且有白卡（Medi-Cal）的長者或身障人士提供的免費居家照護補助。但安聯提供的這項居家照顧服務，是不僅限於持白卡者，紅藍卡者也可以享有。她還指出，很少有其它健保公司提供這項服務。
計畫重點涵蓋住院、留院觀察、急診門診、海外緊急醫療與居家照護等項目，多數情況部分負擔很低，特別適合重視醫療支出的長者。 地面或空中救護車部分負擔為100元，急診室為90元；但若病人在就診後24小時內住院，這兩筆費用都可依住院豁免條款全額免除。 加州政府原本多只補助低收入白卡長者或身障者，但安聯的In-Home Supportive Services不只限白卡者，紅藍卡會員也能享有，且市場上較少見。
精華 FAQ
計畫重點涵蓋住院、留院觀察、急診門診、海外緊急醫療與居家照護等項目，多數情況部分負擔很低，特別適合重視醫療支出的長者。
地面或空中救護車部分負擔為100元，急診室為90元；但若病人在就診後24小時內住院，這兩筆費用都可依住院豁免條款全額免除。
加州政府原本多只補助低收入白卡長者或身障者，但安聯的In-Home Supportive Services不只限白卡者，紅藍卡會員也能享有，且市場上較少見。
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