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TSA安檢中摸到「活物」稱以前「從未發現過這東西」

編譯陳盈霖／即時報導
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聯邦運輸安全管理局日前在安大略國際機場，於一件行李箱中發現活蛇。（TSA）
聯邦運輸安全管理局日前在安大略國際機場，於一件行李箱中發現活蛇。（TSA）

AI摘要

文章摘要整理：

安大略國際機場安檢時，TSA人員在托運行李的枕頭套內發現活蛇，其中包括1條響尾蛇，經通報後妥善處理，未造成任何人員傷害。

NBC新聞台報導，安大略國際機場（Ontario International Airport）日前發生「行李藏蛇」事件。運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）安檢人員檢查一件托運行李時，意外發現枕頭套內藏有活蛇，包括一條極具毒性的響尾蛇。所幸即時處理，並未造成人員受傷。

根據TSA，當天安檢人員卡里洛（Benjamin Andrade-Carillo）檢查行李時，注意到其中一件托運行李內的枕頭套似乎在動，於是仔細查看。不久後，他驚覺觸摸到的東西竟是「活物」，立即通知上層主管、機場警察及乘客所屬航空公司。相關單位隨後確認其中一條是毒蛇，TSA遂暫時終止安檢，機場警察將枕頭套護送至旅客處，旅客將蛇取出後，交給另一位並未隨行的親友。

這名旅客告訴官員，這些動物是其「寵物」，先前曾帶著牠們搭乘過其他航空公司的航班。卡里洛說，「在我服務的兩年中，從未發現過這種東西」他回憶，先前在聖地牙哥（San Diego）工作時，曾遇過一名男子，試圖將活龍蝦放在隨身行李帶上飛機。

這段插曲最終並未影響該名旅客行程，但兩條蛇不得隨行。此事件亦並未影響機場整體安檢作業。

精華 FAQ

  • TSA安檢人員在一件托運行李內的枕頭套中，意外摸到活體動物，進一步確認後發現裡面藏有2條活蛇，其中1條還是具毒性的響尾蛇。

  • 安檢人員立即通知主管、機場警察及航空公司，相關單位確認毒蛇後，TSA暫時終止安檢，由機場警察護送枕頭套到旅客處，再將蛇交給未隨行的親友。

  • 旅客向官員表示這些蛇是自己的寵物，且曾帶牠們搭乘其他航空公司班機；不過這次事件後，2條蛇都不得隨行，旅客行程則未受影響。

聖地牙哥 寵物

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